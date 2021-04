18 apr 2021 17:21

LE PENE DEL PENE – UN 54ENNE DI LEGNANO, IN PROVINCIA DI MILANO, È STATO COSTRETTO A CORRERE IN OSPEDALE DOPO ESSERE RIMASTO CON IL PENE INCASTRATO NEL PESO DI UN BILANCIERE – DOPO UNA SERIE DI INUTILE TENTATIVI, HA CHIAMATO I SOCCORSI: IL PERSONALE SANITARIO, INSIEME AI VIGILI DEL FUOCO, HA DECISO DI UTILIZZARE UN MINIFLESSIBILE PER LIBERARE L’ARNESONE DELL’UOMO CHE… - VIDEO