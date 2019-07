LE PENE DEL PENE – A TAIWAN UNA DONNA SCOPRE CHE L’EX MARITO L’HA TRADITA DURANTE IL MATRIMONIO ED ESCOGITA UN PIANO PER VENDICARSI: FA FINTA DI SEDURLO E LUI COME UN ALLOCCONE SI ABBASSA I PANTALONI – LEI AFFERRA LE FORBICI E GLI TAGLIA IL PENE E I TESTICOLI PRIMA DI COSPARGERLI DI ACIDO E BUTTARLI NEL WATER: “SE NON POSSO AVERLO IO NON LO AVRÀ NESSUNA…”

DAGONEWS

Quando ha saputo che il suo ex marito aveva avuto una relazione con un’altra donna mentre erano ancora sposati Lee, 58enne di Taiwan, non ci ha visto più: ha preso delle forbici e ha tagliato il pene e i testicoli dell’uomo prima di cospargerli di acido e buttarli nel water.

Il piano è scattato lo scorso 24 luglio nel comune di Hukou. La donna era già stanca di vivere sotto lo stesso tetto del marito Chen, 56 anni, dopo il divorzio. Lui aveva perso il lavoro e continuava a vivere sulle sue spalle, ma ciò che l’ha mandata su tutte le furie è stato il tradimento.

Quando ha scoperto che l’ex si era visto più volte con un’altra donna, ha fatto finta di sedurlo e lo ha indotto ad abbassarsi i pantaloni. È stato in quel momento che lei, completamente fuori di sé, ha afferrato delle forbici e gli ha tagliato i genitali. L’uomo, sanguinante, si chiuso in bagno ed è riuscito a chiamare un’ambulanza mentre sua moglie tentava il suicidio, ingerendo una quarantina di sonniferi. «Se non posso averlo io, non lo avrà nessun’altra» avrebbe urlato prima del folle gesto.

Entrambi sono ricoverati al National University Hospital Zhudong Branch e sono in condizioni stabili. La donna si riprenderà mentre per suo marito la vita è definitivamente distrutta. I soccorritori non sono riusciti a recuperare i genitali, ma qualora fosse stato possibile come ha confermato Chang Chen-yeh, primario di urologia dell'ospedale, non ci sarebbe stata alcuna possibilità di poterli riattaccare.

