Pensi di aver smesso di fare sesso per sempre? Tracey Cox ha un piano in quattro fasi per farvi rimettere in pista.

Nelle relazioni a lungo termine le donne perdono il desiderio più velocemente rispetto agli uomini. Non perché la voglia di sesso sia minore, ma perché le donne hanno bisogno di sesso più interessante degli uomini per goderselo.

Il numero di orgasmi che una donna ha nella vita è più basso e questo influisce anche sulla motivazione.

Tracey Cox ha ideato un piano in quattro fasi per aiutare le donne a riconnettersi con la propria identità sessuale

Passo uno: sii più specifico su cosa non ti piace del sesso

Le donne amano fare dichiarazioni generali. «Non mi interessa il sesso». Ma in realtà ognuna avrà una spiegazione specifica: c’è chi non ama il proprio corpo e chi è troppo stanca a fine giornata. Il fatto è che ci sono soluzioni per la maggior parte dei problemi. Devi solo essere molto, molto chiaro su quale sia effettivamente il problema.

Piano d'azione: fai un elenco di tutte le cose che non ti piacciono del sesso. Prenditi il tuo tempo e continua finché non senti di aver coperto gli elementi principali che ti impediscono di goderti ilsesso con il tuo partner.

Passo due: esiste qualcosa del sesso che fai o che potresti ancora farti piacere?

O almeno non mi dispiacerebbe farlo, se fosse necessario. Quando vengono pressate, le donne dicono cose del tipo: "Beh, mi piace ancora baciare". Oppure "Mi piaceva essere accarezzata sul seno".

Se solo gli uomini potessero cogliere questo semplice concetto: per i maschi fare sesso vuole dire solo la fase di penetrazione. Se non rendessero il rapporto parte di ogni singola sessione sessuale, più donne sarebbero interessate a fare sesso.

Il rapporto potrebbe essere la parte del sesso preferita dagli uomini, ma lascia fredde molte donne.

Piano d'azione: fai un elenco di tutte le cose del sesso che ti sono piaciute e che potrebbero ancora piacerti.

Passo tre: progetta la tua sessione sessuale perfetta

Prima guarda la tua lista "Cosa non mi piace". Accanto a ogni cosa che non ti piace, prova a pensare a una soluzione. Per esempio: "Passa da zero a 100 troppo velocemente". Soluzione: se dedicasse più tempo ai preliminari, mi piacerebbe di più il sesso.

Se hai difficoltà ad arricchire la tua "lista delle cose che mi piacciono", pensa a quanto segue: Ti masturbi ancora? A cosa pensi quando lo fai? Se guardi film erotici, che ne dici di guardarli con il tuo partner?

Se usi un vibratore per raggiungere l'orgasmo, hai pensato di chiedergli di usarlo su di te?Ti senti più a tuo agio a fare sesso al buio? A che ora del giorno preferiresti fare sesso?Dove ti senti più a tuo agio nel farlo? La musica ti mette dell'umore giusto? Che tipo di musica?Sei felice di dare piuttosto che ricevere sesso?

Piano d'azione: dopo tutta questa raccolta di informazioni, dovresti avere un'idea chiara di cosa vuoi e alcune idee sul tipo di sesso che ti si addice meglio.

Passo quattro: spiega tutto al tuo partner

Non preoccuparti se questo è il compito più arduo dell'intero esercizio: lo è per la maggior parte delle persone.

Ma l'aspetto positivo di parlare di sesso con il tuo partner per la prima volta è che, una volta superato l'imbarazzo iniziale, tutto diventa subito più facile. Al punto che ti chiedi perché ci hai messo così tanto tempo per farlo.

Aspetta finché non ti senti pronta e poi dì: «Ho pensato alla nostra vita sessuale e al fatto che non lo facciamo più così spesso come prima. Ho letto un articolo che mi incoraggiava a pensare davvero al sesso e alle cose che mi piacciono e a quelle che non mi appassionano così tanto. L'ho trovato davvero interessante e voglio condividerlo con te. Saresti d'accordo?

Mi piacerebbe anche conoscere le tue parti preferite del sesso».

È un buon inizio di conversazione. Potrebbero volerci alcuni tentativi per arrivare al punto in cui chiacchierate entrambi comodamente, ma i vantaggi di farlo superano di gran lunga qualsiasi disagio.