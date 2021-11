PERCHE' DARRELL BROOKS JR. ERA LIBERO? - VENTI GIORNI PRIMA DI PIOMBARE SULLA PARATA DI NATALE A WAUKESHA, IL RAPPER ERA STATO ARRESTATO: AVEVA INVESTITO LA SUA EX NEL PARCHEGGIO DI UN SUPERMERCATO - NONOSTANTE LA FEDINA PENALE RIPORTASSE REATI DAL 1999, L'UOMO E' RIUSCITO A EVITARE IL CARCERE PAGANDO UNA PICCOLA CAUZIONE DA 1000 DOLLARI - MERITO DELLA CAMPAGNA DEL PROCURATORE DISTRETTUALE CHISOLM, CHE VUOLE SVUOTARE LE PRIGIONI E...

Dagotraduzione dell'articolo di Piers Morgan per il Daily Mail

È difficile immaginare qualcosa di più disgustoso di quello che è successo alla parata di Natale a Waukesha, nel Wisconsin, domenica sera. Cinque adulti sono stati uccisi e oltre 48 persone, tra cui molti bambini, sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. Uno dei vigili del fuoco, parlando con il New York Times, ha paragonato la scena a quella di «una zona di guerra». Quindi è difficile immaginare qualcosa di più disgustoso di questo orribile incidente.

Eppure, continua Morgan, si è scoperto che qualcosa di più orribile c’è stato. Il pazzo squilibrato che ha commesso questa carneficina era un rapper teppista di nome Darrell Brooks Jr. con una lunga fedina pedale, che non avrebbe mai dovuto essere libero di usare la sua auto come una macchina per uccidere.

Ecco la sua fedina penale: condannato a due anni di carcere per percosse aggravate e possesso di armi (1999); possesso di armi e cocaina, resistenza a pubblico ufficiale (2000), intralcio a un agente, possesso di THC (2002); resistenza a pubblico ufficiale (2003); resistenza a pubblico ufficiale (2005); ricettazione e possesso di sostanze (2005); resistenza a pubblico ufficiale (2009); strangolamento, percosse, abusi domestici e danni alla proprietà (2010); violazione della libertà vigilata (2011); possesso di thc (2011); mancata comparizione in tribunale e resistenza a pubblico ufficiale (2012); possesso di thc (2012); sesso con un minore (tra il 2012 e il 2020); possesso di armi, pericolo per la sicurezza, uso sconsiderato di armi e possesso di metanfetamina (2020); percosse domestiche, pericolo per la sicurezza, condotta disordinata e resistenza all’arresto (2021).

L’ultimo caso è quello più rilevante, perché Brooks è stato accusato di aver investito la sua ex con la sua Ford Escape marrone nel parcheggio di una stazione di servizio, costringendola a richiedere cure ospedaliere per le ferite riportate. La donna ha detto alla polizia che Brooks le ha dato un pugno in faccia prima di colpirla con la sua auto. «Gli agenti hanno osservato tracce i pneumatici sulla gamba sinistra dei pantaloni» hanno scritto nel verbale.

Ma la parte che più disgusta è che Brooks è stato rilasciato di nuovo dopo aver pagato una misera cauzione di 1.000 dollari l’11 novembre. «La cauzione in questo caso era inappropriatamente bassa alla luce della natura delle recenti accuse e delle accuse pendenti contro il signor Brooks» ha fatto sapere l’ufficio del procuratore distrettuale di Milwaukee in una dichiarazione. E ha annunciato che è in corso un’indagine per determinare come sia stato possibile.

Ora, mentre il procuratore distrettuale Chisolm affronta domande furiose, i riflettori vengono puntati sulla sua controversa campagna, che aveva per obiettivo mandare in prigione meno residenti nonostante un afflusso di criminalità senza precedenti nella contea di Milwaukee.

Chisolm ha chiesto l'aiuto del Vera Institute of Justice, un gruppo no-profit con sede a New York che lavora con il governo e i leader civili «per migliorare i servizi su cui le persone fanno affidamento per la sicurezza e la giustizia». Sul loro sito web si oppongono alla cauzione in contanti ritenendo che penalizzi ingiustamente le persone più povere della società e porti a un numero sproporzionato di sospetti di minoranze etniche nelle carceri in attesa di processo.

Chisholm è stato elogiato dai liberali per aver cercato di ridurre la popolazione carceraria di Milwaukee tagliando il numero di persone detenute in carcere su cauzione in contanti. Attraverso la collaborazione con Vera, Chisolm ha detto che stava cercando di affrontare le disparità razziali prevalenti nelle carceri nella contea prevalentemente bianca, con il Wisconsin che guida la nazione nelle carceri nere.

Ma i critici di Chisholm hanno sostenuto che ridurre il pagamento della cauzione, o abolirladel tutto, comporterebbe inevitabilmente l'immediato rilascio di criminali in carriera. Ed è esattamente quello che abbiamo visto accadere per le strade di Waukesha, con effetti catastrofici.

Incredibilmente, la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha scelto ieri di inviare una lettera firmata da lei e da diversi colleghi chiedendo la fine delle cauzioni troppo alte per i trasgressori più poveri. «Quando i pubblici ministeri chiedono un'eccessiva cauzione in contanti", ha twittato, "si traduce in un aumento dei tassi di incarcerazione, in particolare per gli imputati a basso reddito. Più del 75% delle persone detenute non sono state condannate per un crimine e sono confinate in condizioni non sicure semplicemente perché non possono permettersi una cauzione in contanti. Condannare migliaia di persone a languire in tali ambienti in attesa del processo è inaccettabile».

Questa è stata la prima cosa che Ocasio-Cortez ha postato dopo il massacro di Waukesha. Il suo tempismo è stato incredibilmente inappropriato e ha suscitato una reazione di rabbia prevedibile. Oggi, una miriade di famiglie a Waukesha sono rimaste in lutto per i propri cari morti o pregano per il recupero dei feriti che giacciono in ospedale.

Sono in questa situazione perché un debole e confuso procuratore distrettuale ha scelto di mettere i diritti di pericolosi criminali in carriera come Darrell E. Brooks davanti ai diritti degli americani rispettosi della legge. È una vergogna assoluta e se ha un briciolo di integrità o vergogna, il procuratore distrettuale Chisholm si dimetterà oggi.