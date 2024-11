24 nov 2024 11:48

PERCHÉ ALESSANDRO BASCIANO, ARRESTATO PER ATTI PERSECUTORI NEI CONFRONTI DELLA EX SOPHIE CODEGONI, È TORNATO IN LIBERTÀ DOPO 48 ORE? – LA SVOLTA È ARRIVATA DURANTE L’INTERROGATORIO DI GARANZIA DEL DJ CHE HA MOSTRATO GLI SCREENSHOT DELLE CONVERSAZIONI CON LA EX: È EMERSO CHE TRE GIORNI PRIMA LEI HA ACCETTATO IN REGALO UNA BORSA COSTOSA, E POI HA PARLATO DI “RESPONSABILITÀ CONDIVISE” – MESSAGGI CHE PER IL GIUDICE RENDONO “POCO CREDIBILE CHE LA CODEGONI VIVESSE IN COSTANTE STATO DI ANSIA E DI PAURA” – C’È POI DA CAPIRE PERCHÉ L’INFLUENCER ABBIA RITIRATO UNA DENUNCIA IN CUI…