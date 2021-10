PERCHÉ FACCHINETTI NON CI DICE COSA È SUCCESSO DAVVERO AL FESTINO DOVE HA PRESO UN PUGNO IN FACCIA DA CONOR MCGREGOR?

CONOR MCGREGOR MENA FRANCESCO FACCHINETTI - BY OSHO

VIDEO: FRANCESCO FACCHINETTI RITIRA IL TAPIRO DI "STRISCIA LA NOTIZIA"

Da "www.105.net"

Durante il suo programma su Radio 105 Francesco Facchinetti è tornato sull’aggressione subìta la notte di sabato da parte di Conor McGregor. “Se dovesse chiamarmi l'avvocato di McGregor domani e offrirmi 10 milioni di euro, 10 milioni di euro, 10 santissimi milioni di euro per ritirare la denuncia e per ritirare tutto, io direi di no.

FRANCESCO FACCHINETTI DENUNCIA L AGGRESSIONE DA PARTE DI CONOR MCGREGOR

Non mi interessa nulla dei soldi, non mi interessa nulla dell’hype, anche perché ho mal di testa tutto il giorno, devo portare questo collarino 8 ore al giorno per 16 giorni, ho un trauma cranico, ho una distorsione alla rachide cervicale che non so neanche cosa voglia dire.

Questa storia a me non fa piacere; se potessi avere la macchina di “Back To The Future” tornerei indietro nel tempo e quel sabato, due giorni fa, non andrei lì.

IL RACCONTO DI BENJI SULLA RISSA FACCHINETTI MCGREGOR

Questa cosa qua non mi fa piacere. Io porto avanti la denuncia e ne parlo perché non possa succedere ad altre persone. Quello è un uomo altamente pericoloso, vederlo davanti ai tuoi occhi è un altro conto rispetto a leggere di lui. E’ dannatamente pericoloso per gli altri”.

"FACCHINETTI E' VOLATO DALL'ALTRA PARTE DELLA STANZA" - IL RACCONTO DI BENJI MASCOLO SULLA SERATA

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-facchinetti-39-volato-dall-39-altra-parte-stanza-quot-286406.htm

conor mcgregor e mourinho 1 screenshot 2021 10 16 at 15.57.27 conor mcgregor e mourinho 5 conor mcgregor a roma 1 conor mcgregor a roma 3 conor mcgregor a roma 4 conor mcgregor a roma 5 conor mcgregor e mourinho 4 la moglie di conor mcgregor con i piedi di fuori in cappella sistina

FRANCESCO FACCHINETTI DENUNCIA L AGGRESSIONE DA PARTE DI CONOR MCGREGOR IL RACCONTO DI BENJI SULLA RISSA FACCHINETTI MCGREGOR IL RACCONTO DI BENJI SULLA RISSA FACCHINETTI MCGREGOR