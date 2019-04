PERCHÉ IL PAPA NON HA PRONUNCIATO LA PAROLA ISLAM PER LA STRAGE IN SRI LANKA? – PER NON DISTORCERE LA PERCEZIONE DEI MUSULMANI IN OCCIDENTE. MA C’È POCO DA DISTORCERE, VISTO CHE ORMAI È CHIARO CHI C’È DIETRO LA STRAGE DI CRISTIANI A COLOMBO – BARBARA PALOMBELLI: “LA STRAGE DI CRISTIANI E DI TURISTI OCCIDENTALI NEL GIORNO DI PASQUA INTERESSA MENO DEL TETTO DI NOTRE DAME... INCOMPRENSIBILE INDIFFERENZA”

BERGOGLIO NON AVEVA DEGNATO DI UN TWEET LA STRAGE DI CRISTIANI IN SRI LANKA, MENTRE SI ERA COMMOSSO PER IL TETTO DI NOTRE DAME E PER I MORTI ISLAMICI IN NUOVA ZELANDA. NEL SUO DISCORSO URBI ET ORBI L'ECCIDIO DI CENTINAIA DI FEDELI COLPITI PROPRIO PERCHÉ CRISTIANI E NEL GIORNO DI PASQUA, TROVA GIUSTO 30 SECONDI DI SPAZIO, TRA SUDAN E PIO XII

1 – BARBARA PALOMBELLI, AMARISSIMA VERITÀ: "LA STRAGE DEI CRISTIANI E NOTRE-DAME..."

Da www.liberoquotidiano.it

"La strage di cristiani e di turisti occidentali nel giorno di Pasqua interessa meno del tetto di Notre Dame... incomprensibile indifferenza!". L'analisi stringata ma efficacissima è di Barbara Palombelli, che scrive il suo pensiero su Facebook.

La giornalista fa riferimento al grado di partecipazione della gente alla strage in Sri Lanka dove sono morte 290 persone e al crollo del tetto della basilica francese che ha suscitato un'emozione pazzesca in tutto il mondo: lo testimoniano le foto sui social e i messaggi. Qui non è morto nessuno ma evidentemente è stato un fatto percepito più vicino a noi.

2 – E IL PAPA NEL SUO DISCORSO EVITA LA PAROLA ISLAM

Franca Giansoldati per “il Messaggero”

L' aggettivo islamico non va accostato alla parola terrorismo. Sarebbe fuorviante. Papa Francesco lo ha spiegato decine di volte. Si tratterebbe di un binomio improprio perché rischia di distorcere la percezione dell' Islam in Occidente, con il rischio di fare da detonatore ad uno scontro tra civiltà. E così anche stavolta, davanti alle notizie choccanti che, a più riprese, sono arrivate in Vaticano dallo Sri Lanka, ha preferito lasciar stare quell' aggettivo ancora una volta, evitando di pronunciarlo davanti al mondo sia il giorno di Pasqua che in quello di Pasquetta.

Francesco ha parlato, invece, di «atti terroristici e disumani mai giustificabili», aggiungendo che ora si aspetta che «tutti» prendano le distanze. Anche dalla Loggia delle Benedizioni, il giorno prima, ha fatto la stessa cosa. L' aggettivo islamico veniva di fatto censurato nonostante la matrice culturale in cui si sono sviluppati gli attacchi nello Sri Lanka è ormai chiara. Qualche mese fa, mentre stava organizzando il viaggio negli Emirati e in Marocco, Papa Francesco ha fatto capire ai giornalisti che l' equazione tra terrorismo e islam «è una menzogna e una sciocchezza» ricordando soprattutto che il ruolo delle religioni è «la promozione della cultura dell' incontro, insieme alla promozione di una vera educazione a comportamenti di responsabilità nel prenderci cura del creato».

Cosa che poi ha trasferito al centro dello storico documento islamo-cristiano sulla fratellanza, firmato tra l' università di Al Azhar e il pontefice ad Abu Dhabi, due mesi fa. Un viaggio breve ma per lui una esperienza grande, e quel testo (contestato successivamente da diversi teologi cattolici) ora dovrebbe iniziare ad essere diffuso anche in ambito teologico islamico. Glielo ha promesso l' Imam Al Tayyeb.

Tra quelle pagine si parla di islamofobia persistente, di diritti dei cristiani nei paesi arabi da tutelare ma senza indugiare né sulla cristianofobia, né sulla reciprocità. Ai giornalisti spiegava che di cristianofobia ne parla anche troppo spesso e poi che ora è il tempo di diffondere un clima di fratellanza. Va da sé anche l' omissione della matrice islamica dall' appello di Pasqua. In compenso però a parlare di terrorismo islamico senza troppi peli sulla lingua ci hanno pensato alcuni cardinali, vescovi e associazioni da tempo impegnate sul territorio a soccorrere i cristiani perseguitati in vario modo e in varie zone. Nigeria, Pachistan, Iraq, Siria.

L' Aiuto alla Chiesa che soffre ha denunciato una persecuzione (cristiana) che non conosce confini. Più esplicito il cardinale africano, Robert Sarah, prefetto del culto divino, che non ha avuto dubbi nell' etichettare la radice ben precisa di questo attentato («barbarica violenza islamista»).Il gruppo musulmano Comai, di Foad Aodi, però la pensa come Francesco: attenzione alle possibili conseguenze: una «guerra alle religioni».

