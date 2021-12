19 dic 2021 18:47

PERCHÉ NON PROVIAMO A FARLO ANCHE IN ITALIA? – IN SVIZZERA HANNO REALIZZATO UN SONDAGGIO SUL LOCKDOWN PER I NON VACCINATI. INDOVINATE CHI HA VINTO? MA CERTO, IL SÌ: PIÙ DELLA METÀ DELLA POPOLAZIONE È FAVOREVOLE A RESTRIZIONI MAGGIORI PER CHI NON SI VUOLE FARE LA PUNTURA. PERCHÉ LA MAGGIORANZA SILENZIOSA DELLA POPOLAZIONE, CHE HA SEMPRE RISPETTATO LE REGOLE, DEVE ESSERE OSTAGGIO DI UNA MINORANZA RUMOROSA DI SVALVOLATI?