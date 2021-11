" Ma la Puglia è pericolosa!! " ?‍??‍??‍??‍??‍??‍??‍??‍??‍??‍??‍? Ma che dice??‍? pic.twitter.com/kc7uIst8Sw — Sabry (@Sabry09439578) November 27, 2021

«Ma la Puglia è un po’ pericolosa, no?». È la domanda rivolta da papa Francesco a un gruppo di fedeli pugliesi, arrivati in Vaticano per l’udienza generale del mercoledì. I quali hanno risposto in coro: «Nooo!». Savino Montaruli, dell’associazione di impegno civico Nati per resistere, ha postato il video con l’imbarazzante quesito, che ora sta spopolando su internet.

Il successore di Pietro non è nuovo a battute del genere. Crede di essere molto spiritoso, evidentemente. Tuttavia la rilevanza del video non consiste nell’infelice freddura, bensì in ciò che si intravede alle spalle del Papa: oltre all’aiutante di camera Pier Giorgio Zanetti si nota l’infermiere Massimiliano Strappetti, quello che a dire del pontefice gli avrebbe salvato la vita consigliandogli di farsi operare al colon.

Da quel giorno, Bergoglio non si muove più senza di lui. Ma Francesco si fa anche scortare da un secondo infermiere, Andrea Rinaldi. «Perché?», è la domanda che circola in Vaticano, e anche fuori.

