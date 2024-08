PERCHÉ L’ARCI-TRADITA MELANIA NON HA MAI LASCIATO DONALD TRUMP? - BARBARA COSTA: 'LA SFINGE SLOVENA' NON LO LASCIA E PER DI PIÙ LO TIENE IN PUGNO GRAZIE ALLE SUE POPPE! - OGNI TANTO SI FA RIMPOLPARE L'ACCORDO PREMATRIMONIALE E I DUE VANNO AVANTI GRAZIE AD ANELLI COSTOSI E REGALI DI LUSSO - TRUMP E MELANIA SI SONO CONOSCIUTI NEL 1998, A NEW YORK, AL FU 'KIT KAT CLUB', DOVE TRUMP ERA ASSIDUO CON JEFFREY EPSTEIN. LA PRIMA VOLTA FECERO SESSO NELLA VILLA DEL TYCOON A BEDFORD

Barbara Costa per Dagospia

Perché l’arci-tradita Melania non ha mai lasciato Donald Trump? Per i suoi soldi? Ne sarebbe ricoperta per l’accordo pre-nuziale che ogni tanto si fa rimpolpare. E allora? Melania non lo lascia e per di più lo tiene in pugno: grazie alle sue poppe!!! Trump l’ha sempre detto: “Fin dal primo momento sono impazzito” per quel davanzale ridondante e ora, dopo più di 25 anni che sta con Melania, con quel davanzale corroborato più volte, è ancora avvinto lì.

Ma gli opinionisti che perdono tasti e fiato a cianciare del divorzio tra i Trump, lo sanno sì o no, che una coppia come questa ci vuole ben altro, che c*lo e lingua di una ex pornostar in disuso, per farla scoppiare? I Trump sono lontani anni luce da noi comuni mortali per denaro e agi, sì, ma chi crede che essere la moglie di uno degli uomini più ricchi sulla Terra equivalga a diritti e doveri come le altre… scenda dalle nuvole!

Davvero c’è chi pensa che esser solidi, come coppia, significa postarsi cuoricini e svenevolezze sui social, come fanno gli Obama? Ma fatemi il piacere! Melania e Trump sui social si ignorano, certo non si fanno gli auguri a ogni anniversario come gli stucchevoli Obama. Trump non è tipo da rose e poesie: a Melania va ogni anno un anello di diamanti e i carati aumentano e variano le pietre in quantità, anniversario dopo anniversario.

È da illusi pensare che la solidità dei Trump possa essere scalfita da ex pornostar chiacchierone, o da ex modelle, chiacchierone, sui media a sm*rdare il pisello di Trump. Melania non replica a tali donnette. Non si abbassa. Non si fa. Né brontolii né lagne, è una donna, Melania, non incline ai drammi per carattere. Di sicuro, in una tra la marea di stanze a stucco dorate della Trump Tower, la “sfinge slovena” (così la chiamano, i democratici) ha fatto vedere al marito i sorci verdi, non per non essersi tenuto il pisello nelle mutande, ma per averlo messo in vulve di misere pettegole.

Trump e Melania si sono conosciuti nel 1998, a New York, al fu Kit Kat Club, dove Trump era assiduo con Jeffrey Epstein e Kara Young, modella con cui usciva ai tempi. Melania allora era una top model mora di 28 anni, a N. Y. per la settimana della moda, ma che faceva zero vita mondana. Ce lo rivela l’ex coniglietta di Hefner e ex coinquilina di Melania, Victoria Silvstedt, come era la Melania pre Trump: “Una pantofolaia, non usciva mai!!! Preferiva passare le serate in pigiama, davanti alla tv, a vedersi Friends”.

È Trump, allora 52enne, 4 figli, in attesa di divorzio da Marla, sua seconda moglie, a provarci con Melania: attratto dal suo corpo, da quei suoi seni. Le chiede subito il numero di telefono. Che Melania non gli dà. È lei che gli chiede il suo. E lui, gliene dà… 4!!! La sua linea diretta al lavoro, quella a casa, il numero del suo jet privato, e quello della sua tenuta a Mar-a-Lago.

Melania lo chiama dopo una settimana, al numero di lavoro, decidono di uscire, e dove ti porta uno come Trump? A cena al Moomba, ai tempi talmente chic che non ci entri se non sei del jet-set. Solo cena, niente "dopo" cena. Così, pochi giorni dopo, a bordo della sua Lamborghini blu nuova fiammante, Trump la porta a vedere una sua proprietà a Bedford, N. Y., un… "posticino" con 40 camere da letto, 3 piscine, interni stucco e oro, robetta oggi stimata +20 milioni di dollari.

Melania e Trump fanno sesso la prima volta molto probabilmente qui. Però non è vero che Melania non ha mai mollato Trump: lo ha fatto ben 2 volte. La prima, dopo un mese che uscivano insieme, quando Melania entra alla Trump Tower e incrocia la ex di Trump, Kara Young. Trump si riprende Melania nel giro di una settimana.

La seconda, nel 2000, la lascia lui, per concentrarsi sulla sua prima corsa alla presidenza, da outsider, poi abortita. Pochi mesi e sono di nuovo insieme, e lei si trasferisce in pianta stabile alla Trump Tower, stesso attico su 3 livelli dove Trump ha convissuto con la prima moglie Ivana, e poi con la seconda, Marla. Stucchi e marmi e opulenza e soffitti fregiati in foglia d’oro, e pure medesimo letto a baldacchino con testiera in oro 24 carati.

Trump e Melania sono stati fidanzati 8 anni, e la loro prima uscita pubblica (oltre le paparazzate sui tabloid), e la prima con Melania parlante, è in radio da Howard Stern: se la fa passare al telefono, e le chiede com’è vestita (“poco”), se fanno sesso tutte le sere (“di più”), se si sposano (“a questo non rispondo”). Melania e Trump si sposano il 22 gennaio 2005. Ma prima l’anello di fidanzamento: un gigantesco diamante 12 carati taglio smeraldo, e più 2 diamanti taglio baguette ai lati, il tutto montato su una fascetta di platino. Valore: 1,5 milioni di dollari. L’abito da sposa di Melania è di Dior, 100 metri di raso duchesse avorio lucido, costellato di cristalli, più uno strascico di 4 metri.

Il tutto pesa 30 kg. Valore: non pervenuto poiché inestimabile pezzo unico. Al matrimonio sono invitati solo amici e parenti stretti, 400 persone, zero stampa, telefonini tutti requisiti, no diretta tv. La torta nuziale è una creazione di 90 kg a 7 piani non commestibili tranne la base. A sposi e invitati è servita un’altra torta. Appena Melania è incinta, Trump le regala una Mercedes Benz grigia metallizzata da 550mila dollari. È dopo la nascita di Barron che Stormy Daniels e altre ex modelle situano i loro coiti con Trump. Bella mossa di sorellanza femminile.

La maggior parte dei vestiti che si vedono indosso a Melania li può acquistare chiunque abbia la grana: il suo passatempo preferito è ordinarli online!!! Lo ha fatto pure quando era First Lady, anche perché i più noti stilisti si sono fessamente rifiutati di vestirla. E dopo i Kennedy, e i Johnson, alla Casa Bianca, Trump e Melania sono la terza coppia presidenziale a dormire in camere separate.

In una puntata del vecchio reality di Trump "The Apprentice", appare Melania. Una delle concorrenti le chiede come fa a pulire l’attico della Trump Tower. Ma… Melania che pulisce???????????? Beata mediocrità. E ovviamente una sorridente e imperturbabile Melania le ha risposto “si paga chi lo fa”. Melania sa cucinare bene ma non cucina, e se ti sposi Donald Trump paghi cuochi che molto poco hanno da spadellare. Il piatto preferito di Trump? Panino col polpettone e patatine fritte. Quello di Melania? Sogliola di Dover.

