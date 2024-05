PERCHÉ SUNAK TRASCINA LA GRAN BRETAGNA A ELEZIONI ANTICIPATE? – PER I MEDIA SI TRATTA DI UN “GRANDE AZZARDO”, MA IL PRIMO MINISTRO SPERA DI RILANCIARSI ORA CHE L’ECONOMIA BRITANNICA È MIGLIORATA, L’INFLAZIONE È CALATA E LA BANCA D'INGHILTERRA SI APPRESTA A TAGLIARE I TASSI D'INTERESSE SUI MUTUI – SUNAK SPERA DI PRENDERSENE IL MERITO, MA NEI SONDAGGI E' SOTTO RISPETTO AL PARTITO DEI LABOUR DI 20 PUNTI –L’OBIETTIVO PIÙ REALISTICO DEI CONSERVATORI È… - VIDEO

1. MEDIA GB, SUNAK COL VOTO DEL 4 LUGLIO LANCIA 'GRANDE AZZARDO'

(ANSA) - Il "grande azzardo" è la definizione ricorrente dei media britannici sull'annuncio fatto ieri dal premier conservatore Rishi Sunak, che ha convocato le elezioni politiche nel Regno Unito per il 4 luglio, e questo non è avvenuto sotto i migliori auspici per il primo ministro fradicio di pioggia mentre parlava alla nazione davanti al n. 10 di Downing Street: la sua foto domina le prime pagine dei quotidiani.

Il filo-Tory Dailly Telegraph in un editoriale intitolato 'Things Can Only Get Wetter' (Le cose possono solo diventare più bagnate) propone un polemico gioco di parole con l'inno laburista 'Things Can Only Get Better' (Le cose possono solo migliorare), che ieri risuonava da un altoparlante piazzato da alcuni manifestanti davanti ai cancelli della residenza del premier mentre Sunak teneva il suo discorso sfidando il maltempo.

L'autore dell'articolo, Gordon Rayner, è convinto che il messaggio del primo ministro sia "arrivato forte e chiaro: le cose sono effettivamente migliorate sotto la sua guida" e se il leader laburista Keir Starmer diventa primo ministro "possono solo peggiorare". Il Times invece puntando sempre sull'immagine di Sunak bagnato sottolinea come il premier stia cercando di posizionarsi come un "underdog", quindi uno sfavorito - che nel suo caso spera di ribaltare i pronostici - in una competizione elettorale in cui il Labour può contare su un ampio vantaggio rispetto ai Tory decretato da tutti i sondaggi. L'idea dell'azzardo ricorre nei titoli del progressista Guardian, secondo cui è destinato a tradursi in una storica debacle elettorale per i Conservatori.

Mentre i tabloid come il Daily Mail e il Sun si concentrano sul fatto che il Regno si recherà alle urne proprio nel pieno dei campionati europei di calcio in Germania, un giorno prima del primo quarto di finale: l'attenzione di molti elettori sarà quindi concentrata sul pallone qualora l'Inghilterra o la Scozia vadano avanti nel torneo.

2. L’AZZARDO A SORPRESA DI SUNAK: REGNO UNITO AL VOTO IL 4 LUGLIO

Estratto dell'articolo di Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera"

Spericolata scommessa di Rishi Sunak: il primo ministro britannico ha convocato a sorpresa le elezioni anticipate per il 4 luglio, nonostante i sondaggi diano il suo partito conservatore 20 punti sotto l’opposizione laburista.

È un azzardo senza precedenti, che potrebbe vedere la formazione di governo letteralmente spazzata via: ma la speranza del premier è in una rimonta dell’ultimo minuto che sarebbe altrettanto spettacolare.

[…] In teoria, il capo del governo poteva aspettare per andare alle urne fino al gennaio del prossimo anno, anche se tutti si attendevano un voto in autunno: perché dunque ha deciso di sparigliare? Il motivo, come ha spiegato lui stesso nel discorso, è che l’economia britannica è in netto miglioramento: dopo essere entrata in recessione tecnica alla fine dell’anno scorso, in questi ultimi mesi ha visto una crescita sostenuta, con tutte le previsioni riviste al rialzo. E dunque non solo l’economia britannica, fra quest’anno e l’anno prossimo, andrà meglio dell’Eurozona, ma anche l’inflazione è calata più rapidamente del previsto, avvicinandosi all’obiettivo del 2% annuo: questo vuol dire che dal mese prossimo la Banca d’Inghilterra potrà cominciare a tagliare i tassi d’interesse (qui al 5,25%), alleviando il peso delle famiglie gravate dai mutui.

Meglio sfruttare il vento in poppa, ha dunque pensato Sunak, che punta anche a far decollare entro luglio i primi voli diretti in Ruanda con a bordo gli immigrati illegali, in modo da mostrare pugno fermo sulla questione dell’immigrazione, tornata a essere fra le preoccupazioni principali dell’elettorato, assieme all’economia e alla sanità.

Basterà tutto questo per invertire la tendenza? È difficile, a meno che i laburisti guidati da Keir Starmer non compiano qualche clamoroso passo falso (che in una campagna elettorale è sempre possibile).

L’obiettivo più realistico dei conservatori è piuttosto quello di negare ai laburisti la maggioranza assoluta (che nel sistema britannico equivale quasi a una sconfitta): già alcune proiezioni ricavate dal voto amministrativo di inizio maggio indicavano la possibilità di un «parlamento appeso», ossia senza maggioranza.

In questo caso i laburisti sarebbero costretti a formare un governo di minoranza con l’appoggio esterno di liberaldemocratici o nazionalisti scozzesi: una coalizione instabile e difficile da gestire che rischierebbe di durare poco e aprire la strada al ritorno dei conservatori in un lasso di tempo non troppo lungo.

In un certo senso, l’onere adesso è tutto sui laburisti: devono riuscire a trasformare il vantaggio nei sondaggi in voti reali nell’urna. […]

