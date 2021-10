14 ott 2021 19:42

PERIODO NERO PER LE MORTI BIANCHE - IERI ALTRE QUATTRO VITTIME SUL LAVORO, SI VIAGGIA SU TRE DECESSI AL GIORNO: GLI INCIDENTI AVVENGONO PER CADUTE DALL'ALTO, SCHIACCIAMENTO DA MATERIALI, FOLGORAZIONI, ESALAZIONI - I PROBLEMI SONO NOTI: MANCANO CONTROLLI, NON SI RISPETTANO LE NORME SULLA PREVENZIONE E NON SI USANO I DISPOSITIVI DI SICUREZZA E QUELLI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE… - DRAGHI VEDE I SINDACATI, PROVVEDIMENTI IN ARRIVO