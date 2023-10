PERLE AI PORSCHE! - LA CASA AUTOMOBILISTICA TEDESCA HA PRESENTATO LA NUOVISSIMA GT3 R RENNSPORT, LA SUPERCAR DA UN MILIONE DI EURO CHE NON SI PUO' GUIDARE SU STRADA - LA VETTURA È STATA COSTRUITA SENZA TENERE CONTO DELLE LIMITAZIONI E PUO' SOLO CORRERE SU CIRCUITO (MA NON PUO' DISPUTARE GARE) - CHI HA SOLDI DA BUTTARE, DOVRÀ SBRIGARSI: ESISTONO SOLO 77 ESEMPLARI… - VIDEO

porsche gt3 r rennsport 9

Estratto dell'articolo di Maurizio Bertera per www.corriere.it

E’ per 77 appassionati, pronti a spendere più o meno un milione di euro per correre da soli in circuito con una Porsche. Perchè GT3 R Rennsport non può essere guidata in strada - non ha l’omologazione - ma neppure disputare una gara.

porsche gt3 r rennsport 7

Partendo dalla GT3 R da competizione omologata Fia, la Casa tedesca ha dato ai suoi tecnici carta bianca, anche se la filosofia seguita per la realizzazione è stata identica a quella 935 sviluppata sulla base della GT2 RS Clubsport: rinunciando alle limitazioni dei regolamenti, è stata creata un'auto esclusivamente da pista con prestazioni ancora più elevate rispetto alla sorella impegnata sui circuiti di tutto il mondo. […]

porsche gt3 r rennsport 8

Un motore boxer da 9.400 giri

Liberandosi dai regolamenti e dal Balance of Performance (BoP), la 992 ha mostrato tutto il suo potenziale. Il boxer di 4.2 litri può toccare i 9.400 giri ed eroga su questo modello 620 cavalli, contro i 565 della GT3 R omologata. Il propulsore può essere alimentato con benzina E25 ed è dotato di pistoni, alberi a camme e scarico specifici. È abbinato al cambio sequenziale sei marce con paddle al volante dotato dei rapporti adatti al circuito di Daytona, in modo da raggiungere velocità massime superiori alla R. Le sospensioni sono direttamente derivate dalla GT3 R, ma la Porsche ha scelto regolazioni specifiche in base alla diversa aerodinamica e alla necessità di adattarsi all’esperienza dei guidatori La Michelin inoltre ha studiato dei pneumatici slick specifici denominati Pilot Sport M S9, che offrono una mescola ottimizzata.

porsche gt3 r rennsport 6 porsche gt3 r rennsport 5

[…]

porsche gt3 r rennsport 1 porsche gt3 r rennsport 2 porsche gt3 r rennsport 3 porsche gt3 r rennsport 4