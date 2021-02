LE PERSONE SPARISCONO, MA I CADAVERI NON SCOMPAIONO - JIMMY HOFFA POTREBBE ESSERE SEPOLTO IN UN BARILE IN UNA DISCARICA DEL NEW JERSEY: SECONDO FRANK CAPPOLA, FIGLIO DEL MAFIOSO PAUL, IL CADAVERE DEL SINDACALISTA SCOMPARSO NEL 1975 SAREBBE SOTTO CHILI DI TERRA IN UNA DISCARICA APPARTENUTA AL PADRE – GIÀ NEL 2015 IL GANGSTER PHILLIP MOSCATO, PRIMA DI MORIRE, AVEVA DATO LA STESSA INDICAZIONE, MA... - VIDEO

DAGONEWS

jimmy hoffa 3

Jimmy Hoffa potrebbe essere sepolto in un barile in una discarica del New Jersey. La scomparsa del sindacalista nel 1975 è sempre rimasta avvolta nel mistero e il suo corpo non è mai stato ritrovato.

Ma adesso Frank Cappola, figlio del mafioso Paul Cappola Sr, ha rivelato che sarebbe sepolto in una discarica sotto la Pulaski Skyway. Il sito apparteneva al padre di Cappola, ma ora è di proprietà del Dipartimento dei trasporti del New Jersey ed è utilizzato da una società locale di gestione dei rifiuti come magazzino per i cassonetti inutilizzati. Secondo Cappola, Hoffa è stato assassinato a Detroit dopo essersi presentato a una riunione tra mafiosi. Il suo corpo è stato poi riportato nel New Jersey, dove Cappola ha detto a Fox Nation che suo padre lo ha messo in una botte prima di seppellirlo.

jimmy hoffa 2

Il giornalista di Fox Nation Eric Shawn ha visitato il sito con un team di escavatori che ha utilizzato dei radar per rilevare oggetti metallici nel terreno dove Cappola sostiene che Hoffa sia sepolto.

La squadra non ha scavato nel terreno, ma dai radar è emerso che il terreno è stato smosso ed è stato riempito. Adesso devono essere le forze dell’ordine a scavare per eventualmente trovare il corpo di Hoffa.

Cappola non dice chi sia stato l'assassino di Hoffa, ma Phillip Moscato Jr, il cui padre era il mafioso Phillip 'Brother' Moscato Sr, ha precedentemente affermato che il sicario fu Salvatore 'Sally Bugs' Briguglio e non Frank 'The Irishman' Sheeran, che è stato recentemente interpretato da Robert De Niro in “The Irishman”. Moscato ha aggiunto che le affermazioni di Cappola su dove si trova il corpo di Hoffa sono corrette.

I CADAVERI NON SVANISCONO - IL SINDACALISTA AMERICANO JIMMY HOFFA FU UCCISO, CHIUSO IN UN BARILE E SEPOLTO IN UNA DISCARICA DI RIFIUTI TOSSICI DEL NEW JERSEY - DOPO 40 ANNI UN GANGSTER SPIFFERA UNO DEI PIU’ GRANDI SEGRETI DELLA MALAVITA USA

la discarica dove si troverebbe jimmy hoffa 1

the irishman la discarica dove si troverebbe jimmy hoffa 2 pulaskia skyway al pacino interpreta hoffa in the irishman ricerche in michigan per cadaverer hoffa phillip moscato jimmy hoffa 3 jimmy hoffa 1 jimmy hoffa 2 jimmy hoffa jimmy hoffa fbi ricerche hoffa la discarica dove si troverebbe jimmy hoffa 3 jimmy hoffa discarica new jersey paul cappola auto di frank cappola frank cappola