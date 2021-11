PIATTO RICCO, MI CI FICCO! - LA MIRAMAX HA FATTO CAUSA A QUENTIN TARANTINO DOPO CHE IL REGISTA HA ANNUNCIATO DI VOLER VENDERE COME NFT PARTI DELLA SCENEGGIATURA DI "PULP FICTION" - "E' STATO PROFONDAMENTE DELUDENTE APPRENDERE DI QUESTO DELIBERATO, PREMEDITATO, TENTATIVO DI INCASSO DA PARTE DEL TEAM TARANTINO PER ELUDERE UNILATERALMENTE I DIRITTI DI MIRAMAX" SUL FILM...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

quentin tarantino foto di bacco (2)

La Miramax, ha fatto causa a Quentin Tarantino per cercare di impedirgli di mettere all’asta pagine della sceneggiatura mai inserite nel montaggio finale e altri artefatti del film cult “Pulp Fiction” come token non fungibili o NFT.

La Miramax, che nel 1994 ha prodotto il film, ha presentato il ricorso contro Tarantino martedì presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti in California, accusandolo di violazione del copyright e di violazione del contratto. Miramax è comproprietà di BeIN Media Group e ViacomCBS Inc.

pulp fiction 2

Miramax sostiene che Tarantino stia cercando di «sfruttare, in modo unilaterale, i diritti di Miramax su 'Pulp Fiction'». La causa fa seguito a una lettera di “cessate e desistete” inviata da Miramax la scorsa settimana a Tarantino, in cui sosteneva che i piani di vendere NFT di Pulp Fiction erano una violanze materiale dell’accordo del regista con la società.

«È stato profondamente deludente apprendere di questa deliberato, premeditato, tentativo di incasso da parte del team di Tarantino per eludere unilateralmente i diritti di Miramax su Pulp Fiction attraverso lo sviluppo, la promozione e la distribuzione illecita di NFT», ha affermato Bart Williams, un partner dello studio legale Proskauer Rose LLP, per conto di Miramax. «Miramax difenderà tutti i suoi diritti in relazione alla sua libreria, compresi i diritti relativi alle NFT».

pulp fiction

L'avvocato del signor Tarantino non ha risposto a una richiesta di commento.

Pulp Fiction uma thurman pulp fiction 2 harvey keitel pulp fiction john travolta in pulp fiction pulp fiction 7 pulp fiction 3 pulp fiction 4 pulp fiction