PIATTO VUOTO E MOLOTOV PIENA – SU TELEGRAM I GRUPPI ANARCHICI INCITANO AL DIGIUNO, IN SOSTEGNO AD ALFREDO COSPITO, E SI ORGANIZZANO PER AZIONI “CONTRO LO STATO FASCISTA” – TRA I GRUPPI PIÙ ATTIVI C’È “CONTROPOTERE”, CON OLTRE 2.500 ISCRITTI, CHE INVOCA IL “FUOCO ALLE GALERE” E SI DÀ APPUNTAMENTO NELLE PIAZZE – L'ALLERTA DEL VIMINALE: “SONO ELEMENTI PERICOLOSI SPARSI PER IL PAESE E DIFFICILI DA CONTROLLARE”

Estratto dell’articolo di Michel Dessì per “il Giornale”

Il terrorista Alfredo Cospito fa proseliti, neanche fosse un santone. […] la protesta corre veloce e dal web si sposta in piazza. Ed è lì, su internet, che gli anarchici si organizzano e mobilitano. Assoldano e poi devastano. […] Da un lato sabotano la rete dando fuoco a ripetitori e a mezzi della Tim colpevoli (a loro dire) di contribuire al «controllo sociale». Dall'altro, invece, usano il mezzo per indirizzare la protesta. Peggio ancora, gli attentati.

Uno dei «covi» preferiti è Telegram, è lì che vengono pubblicati messaggi, appuntamenti e condivise opinioni contro la «violenza dello Stato fascista». Così descrivono il governo guidato da Giorgia Meloni. Inutile sottolinearlo, tutte opinioni e idee sovversive. Che minano la democrazia. […]

Mentre il dibattito si concentra sui deputati di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro c'è chi è pronto a fare la fame «per Alfredo contro il 41 bis». È uno dei tanti messaggi scritti su dei tovaglioli poggiati su piatti vuoti e poi fotografati e pubblicati sui canali Telegram.

«Uno Stato giusto riabilita non distrugge» e ancora «ho fame di giustizia, digiuniamo insieme». Tutti affamati di «giustizia», pronti ad «imbracciare le armi» (per utilizzare il loro linguaggio) per Cospito. O meglio, una molotov. Il Viminale è in allerta «si tratta di gente pericolosa sparsa per tutto il Paese, difficile da controllare. Stiamo parlando di folli» ci dicono le nostre fonti a Roma.

[…] «Contropotere» è il canale Telegram più in voga, oltre 2500 gli iscritti cresciuti, soprattutto, negli ultimi giorni. Poi c'è il gruppo «Rivoluzione anarchica» o quello di «Giustizia proletaria» ma è difficile stargli dietro. I gruppi cambiano spesso, i messaggi vengono cancellati o pubblicati a tempo. A scadenza per intenderci. Come alcune locandine con gli appuntamenti «salienti».

In queste ore viene rilanciata la manifestazione di Roma, a Piazza Vittorio ma anche a Napoli a Piazza Dante o a Taranto dove l'appuntamento è per oggi a Piazza della Vittoria. Il motto è sempre lo stesso: «fuoco alle galere». […]

