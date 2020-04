IL PICCO SARÀ PURE PASSATO MA CONTINUANO A MORIRE TROPPE PERSONE – IL BOLLETTINO DI OGGI: I DECESSI SONO 566, I CONTAGI TOTALI SALGONO DI 3153. CIOÈ DEL 2%, L'INCREMENTO PERCENTUALE PIÙ BASSO DALL'INIZIO DELL'EMERGENZA. I GUARITI SONO 1224 (QUASI QUANTO I NUOVI CASI ATTUALI, +1363) E I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA CONTINUANO A SCENDERE – I DATI PER REGIONE

? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18



• Casi attuali: 103.616 (+1.363, +1,3%)

• Deceduti: 20.465 (+566, +2,8%)

• Dimessi/Guariti: 35.435 (+1.224, +3,6%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.260 (-83, -2,5%)



Totale casi: 159.516 (+3.153, +2%) — YouTrend (@you_trend) April 13, 2020

Da www.corriere.it

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 159.516 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3.153 in più rispetto a ieri per una crescita del 2%) . Di queste, 20.465 (+566, +2.8%) sono decedute e 35.435 (+1.224, +3.6% ) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 103.616 (il conto sale a 159.516 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.023; 3.260 (-83, -2.5%; un dato molto importante) sono in terapia intensiva, mentre 72.333 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 60.314 (+1.262, +2,1%)

Emilia Romagna 20440 (+342, +1,7%)

Veneto 14.251 (+174, +1,2%)

Piemonte 17.134 (+474, +2.8%)

Marche 5.381 (+78, +1.5%)

Liguria 5596 (+102, +1.9%)

Campania 3670 (+66, +1.8%)

Toscana 7.390 (+155, +2.1%)

Sicilia 2.458 (+42, +1.7%)

Lazio 4.968 (+123, +2.5%)

Friuli Venezia-Giulia 2.482 (+51, 2.1%)

Abruzzo 2.213 (+53, +2.5%)

Puglia 3.065 (+76, +2.5%)

Umbria 1.320 (+1, +0,1%)

Bolzano 2.149 (+51, +2.4%)

Calabria 928 (+5, +0.5%)

Sardegna 1.128 (+15, +1.3%)

Valle d’Aosta 927 (+6, +0.7%)

Trento 3126 (+73, +2.4%)

Molise 257 (-, -)

Basilicata 319 (+4, +1.3%)