Si chiama «SiamotuttiFleximan» ed è una sorta di guida per aiutare gli automobilisti sanzionati dagli autovelox a presentare ricorso al giudice di pace senza l’aiuto di un legale. L’idea del sito che tende una mano ai multati è venuta a Giorgia Furlanetto, avvocata di Enrico Mantoan, il presunto Fleximan veneto a cui si attribuiscono cinque «tagli» con flessibile di dispositivi dislocati in Polesine.

Mantoan, ex esponente polesano di Forza Nuova, si dichiara estraneo alle accuse della Procura, ma, allo stesso tempo, non ha mai nascosto, anche attraverso i social, la sua posizione contro i tanto odiati dispositivi utilizzati dai sindaci spesso «per fare cassa».

Avvocata Furlanetto, in cosa consiste questa guida online?

«Si tratta di un vademecum in rete per opporsi alla multa scattata da un dispositivo "non omologato" o in caso di altre presunte irregolarità. L’obiettivo della piattaforma online è quello di fornire una guida facile e completa, e soprattutto gratuita, per permettere ai destinatari dei verbali di presentare in completa autonomia il ricorso. L’ultima sentenza della Cassazione che ha aperto infatti la possibilità di presentare ricorsi agli automobilisti sanzionati dagli odiati dispositivi».

Lei lo definisce una sorta di «flessibile - legale» a disposizione di tutti. Come nasce l’idea?

«Lo è. L’idea nasce grazie all’intuizione e ai suggerimenti di un automobilista, destinatario di numerose sanzioni autovelox, che ci ha contattato in queste settimane. Un progetto che ci è piaciuto sin da subito e che abbiamo deciso di abbracciare e portare avanti per offrire un aiuto concreto ai tanti automobilisti che si sentono vessati da verbali ingiusti e offrire l’opposizione per chiedere l’annullamento della sanzione.

Il ricorso è l’unico strumento che gli automobilisti hanno a disposizione per "abbattere" legalmente gli autovelox illegittimi e le sanzioni ingiuste. Così tutti possono diventare "fleximan", unicamente utilizzando gli strumenti che la legge ci mette a disposizione. Le opposizioni alle sanzioni per autovelox dinanzi al giudice di pace possono infatti essere presentate anche senza il patrocinio di un avvocato. Tuttavia riuscire a reperire le corrette informazioni per muoversi in autonomia può risultare una vera e propria impresa». […]

