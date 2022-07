10 lug 2022 11:00

UN PICCOLO PASSO IN AVANTI PER L'ETERNA GIOVINEZZA - UN TEMA DI SCIENZIATI HA SCOPERTO UNO DEI MECCANISMI CHIAVE DELL'INVECCHIAMENTO E LE POTENZIALI STRATEGIE PER CONTRASTARLO - L'INVECCHIAMENTO È IN PARTE LEGATO AL DECADIMENTO DI ALCUNE STRUTTURE DI SUPPORTO DELLE CELLULE, CHE INNESCA UNO STATO INFIAMMATORIO CRONICO TIPICO DELLA TERZA ETÀ - "SI PUÒ PENSARE DI BLOCCARE I MECCANISMI MOLECOLARI DELL’INFIAMMAZIONE, PER ESEMPIO CON…"