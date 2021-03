A PIEDI NUDI NEL PARCO – LO SAPEVATE CHE CALZARE SCARPE IMBOTTITE POTREBBE CAUSARE PROBLEMI AI VOSTRI PIEDI? GLI ESPERTI SOSTENGONO CHE LE SNEAKERS INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL’EQUILIBRIO, LA STABILITÀ E LA FORZA DEI PIEDI PERCHÉ… - I SEGRETI PER IMPARARE A CAMMINARE SCALZI E QUALI RISCHI SI CORRONO (A PARTE I PIEDI ZOZZI)...

DAGONEWS da "www.cnet.com"

Gli esperti sostengono che le scarpe imbottite influiscono negativamente sull’equilibrio, la stabilità e la forza dei piedi perché lo strato di gomma tra i piedi e il pavimento offusca le connessioni tra i tuoi piedi e il cervello. Indossare scarpe imbottite potrebbero anche rendere i vostri piedi extra sensibili e indebolire le vostre caviglie.

Prima di buttare via le vostre scarpe però sappiate che andare a piedi scalzi non è la soluzione migliore (almeno non per tutti). Vivere una vita senza scarpe potrebbe rafforzare i vostri piedi, ma non senza qualche rischio. Per coloro che desiderano andare in giro a piedi nudi, per evitare infortuni è fondamentale sapere i pro e i contro prima di iniziare.

Benefici di girare scalzi:

“Andare a piedi nudi permette ai piedi di espandersi più naturalmente e rafforza i muscoli e le giunture” afferma il dottor Paul Langer, podologo presso la Twin Cities Orthopedics. “è un beneficio per mantenere dei piedi forti, dita allineate e giunture mobili”.

Infatti, alcuni studi sostengono che è possibile rafforzare i piedi anche grazie a una scarpa minimalistica, senza dover fare esercizi per i piedi.

Le persone si muovono in modo diverso quando indossano le scarpe imbottite rispetto a quando girano a piedi nudi o con supporto minimale, sostiene Langer. Si tende a fare un passo più lungo il quale influisce su come le giunture assorbono l’impatto su piedi, caviglie, ginocchia e fianchi.

Alcuni studi dimostrano che la morfologia dei piedi è differente nelle comunità dove si cammina a piedi scalzi rispetto a quelle che indossano scarpe. Beto Nigg, pioniere svizzero della podologia, ha definito le scarpe come ‘filtri’ che mitigano l’input sensoriale dai piedi al cervello.

Mentre Dr. Langer dice di non essere al corrente di studi che dimostrano cambiamenti a lungo termine della propriocezione (la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio) dovuti alle calzature, “sicuramente più strati si mettono tra il piede e il pavimento più diminuisce l’input sensoriale, il quale altera la propriocezione”.

In altre parole, camminare a piedi nudi aiuta a inviare messaggi più chiari al cervello e potrebbe dare risultati per l’aumento di equilibrio e agilità nel lungo termine.

Inoltre, se si cammina a piedi scalzi per un periodo prolungato, i vostri piedi svilupperanno dei calli, i quali, a quanto pare, proteggono quanto una suola.

È sicuro girare senza scarpe?

Si, ma non senza qualche rischio. Il dottor Langer dice che alcuni rischi comuni nel camminare scalzi includono:

• Graffi o tagli sui piedi o dita dei piedi.

• Calpestare qualcosa di affilato

• Calpestare qualcosa di disgustoso (e potenzialmente prendersi un’infezione batterica o fungina)

• Far cadere oggetti pesanti sui piedi

Inoltre, si incorrono rischi di mancanza di equilibrio e instabilità, visto che i piedi sono abituati al supporto e la stabilità proveniente dalle scarpe imbottite, aumentando il rischio di cadute o distorsioni alle caviglie.

Inoltre, la sicurezza di fare esercizi a piedi nudi dipende da dove ci si trova: per esempio, se si vive in una grande città le strade sporche ed il traffico potrebbero rappresentare un ostacolo nel fare esercizi senza scarpe, mentre fare lo stesso in spiaggia sarebbe ben diverso. Similarmente, allenarsi in palestra senza scarpe potrebbe essere disgustoso, mentre fare gli stessi esercizi a casa non dovrebbero presentare lo stesso problema.

«Se volete allenarvi scalzi ma vi sentite esitanti per qualche motivo potete provare le scarpe minimali senza imbottiture o supporto come le Vibram FiveFingers o le Vivobarefoot. Le quali “permettono l’allineamento naturale e aumentano la stabilità grazie all’assenza di imbottiture di gomma» spiega il dottor Langer.

Come iniziare:

Il dottor Langer suggerisce una transizione graduale dalle scarpe imbottite ai piedi nudi per allenarsi. Se ci si vuole allenare senza scarpe, bisogna cominciare a piccoli passi, girando per casa e stando attenti a ciò che si trova per terra.

Yoga ed esercizi a corpo libero sono i prossimi step. Questi tipi di allenamenti riducono il rischio di far cadere oggetti pesanti sui piedi. Inoltre, questi esercizi danno una chance per ‘conoscere i vostri piedi’ e come vi sostengono.

Eventualmente potrete iniziare a girare a piedi nudi o con scarpe minimaliste, sempre prestando attenzione a non calpestare niente di pericoloso o a far cadere oggetti pesanti. È comunque importante concedersi un periodo di adattamento per i piedi così che il corpo possa adattarsi più agevolmente. Dimenticarsi di questo periodo di passaggio potrebbe causare seri problemi alle arcate, caviglie, polpacci, ginocchia e anche i fianchi.

Benefici di indossare le scarpe imbottite

Sarebbe ingiusto non elencare i benefici di allenarsi con scarpe imbottite. Per coloro con infortuni precedenti o coloro propensi a dolori dei piedi le imbottiture sono necessarie e fondamentali.

Il dottor Langer consiglia ai suoi pazienti di assicurarsi di aver recuperato da infortuni prima di iniziare ad allenarsi scalzi o con scarpe minimal, ed evidenzia come i soggetti che provano dolore a camminare senza scarpe debbano evitarlo, o quantomeno limitare il tempo scalzi.

Oltretutto, le imbottiture aumentano il confort e ritardano l’effetto di fatica suoi propri muscoli. “dunque le scarpe imbottite non sono del tutto inutili” bisogna solo ricordarsi che le imbottiture presentano sia vantaggi che svantaggi.

Il dottor Langer cita un’ultima volta Benno Nigg dicendo che «probabilmente c’è una quantità ideale di imbottitura per ognuno di noi, solo che non abbiamo modo di misurare quale essa sia».

