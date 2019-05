“SALVINI? AUGURO A SUO FIGLIO DI TROVARSI SU UN BARCONE IN MEZZO AL MARE” - OLIVIERO TOSCANI NON HA PIU’ FRENI: “LUI E’ PEGGIO DEI FASCISTI. IMMIGRAT? LASCIAMOLI ENTRARE, È LA NOSTRA FORTUNA AL POSTO DI QUEI QUATTRO COGLIONI DI ITALIANI - FORSE A SALVINI NON TIRA PIÙ L’UCCELLO, PER QUESTO DICE PIÙ UOVA SBATTUTE E MENO CANNE - L’UNICO CLANDESTINO CHE CONOSCO È IL PADRE ETERNO, CHE NON HO MAI VISTO. LA PATRIA? ME LA SCELGO IO. DIO, PATRIA E FAMIGLIA MI FA SCHIFO. MUSSOLINI? DOVEVA SCOPARE UNA DONNA AL GIORNO, COME GLI IMPOTENTI”