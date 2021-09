2 set 2021 11:06

PIERS MORGAN 1 – MEGHAN MARKLE 0 - L'OFCOM, L'ENTE BRITANNICO DI REGOLAZIONE DEI MEDIA, ASSOLVE IL GIORNALISTA CHE AVEVA BOLLATO COME “PRINCIPESSA PINOCCHIO” LA DUCHESSA DOPO L’INTERVISTA CON OPRAH WINFREY: MORGAN NON AVEVA RISPARMIATO PESANTI CRITICHE, FINENDO PER DIMETTERSI DALL’EMITTENTE ITV – DOPO LA TRASMISSIONE ERA STATO AVVIATO UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CHE SI È CONCLUSO CON UN NULLA DI FATTO: “UN PROVVEDIMENTO PUNITIVO AVREBBE RAPPRESENTATO UN…” - VIDEO