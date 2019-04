LA PIETRA ROTOLA ANCORA! – PRIMA USCITA DI MICK JAGGER DOPO L’OPERAZIONE AL CUORE: IN UNA FOTO PUBBLICATA SU INSTAGRAM IL FRONTMAN DEI ROLLING STONES SALUTA I SUOI FAN CON UN MEZZO SORRISO MENTRE SI GODE UNA PASSEGGIATA AL PARCO – “MI SENTO MOLTO MEGLIO ADESSO…” (VIDEO)

Da "www.rockol.it"

mick jagger 1

Un mezzo sorriso, un cappellino con visiera in testa, le scarpe da ginnastica e le mani in tasca dentro ai pantaloni. Uscita pubblica di Mick Jagger dopo l'operazione al cuore alla quale il frontman dei Rolling Stones ha dovuto sottoporsi negli scorsi giorni per sostituire una valvola cardiaca.

"A walk in the park", "una camminata al parco", ha scritto Jagger nel post pubblicato sui social insieme ad una foto che lo ritrae tra gli alberi in fiore.

"Grazie per i vostri messaggi di supporto, mi sento molto meglio adesso", aveva scritto il cantante sempre sui social nelle ore immediatamente successive all'intervento.

mick jagger 5

Il problema di salute di Mick Jagger ha costretto i Rolling Stones a posticipare il loro tour in Nord America, che sarebbe dovuto partire il prossimo 20 aprile a Miami, in Florida, per poi chiudere il 29 giugno a Oro-Medonte, in Canada.

mick jagger 4 mick jagger 1 mick jagger, la fidanzata melanie hamrick, il figlio deveraux e la figliageorgia may 4 mick jagger, la fidanzata melanie hamrick, il figlio deveraux e la figliageorgia may 3 mick jagger, la fidanzata melanie hamrick, il figlio deveraux e la figliageorgia may 2 JAGGER 5 andy warhol mick jagger bob colacello jagger e i figli mick jagger tina turner e mick jagger mick jagger mick jagger e melanie hamrick mick jagger mick jagger 2