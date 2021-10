21 ott 2021 12:39

PIETRO GENOVESE TORNA IN LIBERTÀ - IL VENTENNE ROMANO, CHE LA NOTTE DEL 21 DICEMBRE DEL 2019 INVESTÌ E UCCISE GAIA VON FREYMANN E CAMILLA ROMAGNOLI A CORSO FRANCIA, DOVRÀ DECIDERE COME SCONTARE IL RESIDUO DELLA PENA DI CIRCA 3 ANNI E 7 MESI: GENOVESE AVEVA L’OBBLIGO DI DIMORA DOPO AVER CONCORDATO IN APPELLO UNA CONDANNA DEFINITIVA A 5 ANNI E QUATTRO MESI PER OMICIDIO STRADALE PLURIMO…