Ivan Rota per Dagospia

maddalena corvaglia

Ma che succede a Maddalena Corvaglia? In un reel ha paragonato la partecipazione alle Olimpiadi 2024 della pugile intersex Imane Khelif alla possibilità che un bambino che si identifichi come adulto e possa “guidare un’auto o acquistare alcolici”. Ora è tornata per rispondere alle critiche: «Io penso che Imane Khelif non sia altro che la vittima di un sistema che lo ha usato» usando il maschile per riferirsi alla pugile donna. «Spettacolarizzare e sovraesporre la sua vita come è stato fatto con questo pugile, che meritava solo di essere ricordato alle Olimpiadi per le sue prestazioni atletiche non certo per il suo genere, cromosoma o orientamento sessuale, è da sciacalli.

Non lasciatevi convincere questa volta che genere e orientamento sessuale debbano dividerci e metterci gli uni contro gli altri. Noi facciamo parte di una generazione per cui il rispetto era naturale verso chiunque, quella generazione che non si è mai domandata se Boy George, Freddie Mercury, i Bee Gees o i Cugini di Campagna fossero etero, gay, trans, perché per noi erano solo musicisti, ci piaceva la loro musica e non ci importava con chi andassero a letto».

victoria de angelis luna passos

Belen è tornata single. Con Angelo Galvano è già finita: «Ora ho paura di invecchiare da sola» dice a “Diva e Donna”. Con Galvano pareva una liason seria, ma per la showgirl pare non esserci pace. Belen avrebbe paura che gli uomini le stiano vicini non perché innamorati di lei, ma della sua fama.

Fine pena mai per Fedez. Il vetro posteriore dell’ auto del rapper è andato distrutto e lui lo ha reso noto (tanto per cambiare) sui social: “Iniziare la giornata con il piede giusto. Prendendo in pieno un fantastico condizionatore mentre parcheggi”.

fedez e il finestrino del vetro rotto del van

Elisabetta Gregoraci smentisce a “Chi” la storia con l’ex gieffino Alessandro Basciano, ex di Sophie Codegoni: «Eravamo tante persone in barca, ci sono foto e video che lo dimostrano. Non sono mai stata sola con lui in mezzo al mare». La showgirl ha raccontato che, in quella giornata, è stata impegnata a girare dei “contenuti” per alcuni sponsor insieme ad altri influencer e personaggi televisivi, da Alessandro Basciano a Rosa Perrotta, Antonella Fiordelisi e Pietro Tartaglione. Ma da quando la Gregoraci è un’influencer?

elisabetta gregoraci

«Ciao ciao belle tettine”, gorgheggiava Samuele Bersani e la canzone pare dedicata a Victoria dei Maneskin che non può fare a meno di farcele vedere. Ora ha pubblicato una foto con la didascalia: «La cowgirl dell’acqua dice ciao». In topless, come la fidanzata Luna Passos e alcune sue amiche, ha scatenato l’ormone degli internauti.

Alba Parietti viene stata spesso criticata per l’uso del fotoritocco. Ora, all’ennesima critica, è sbottata sui social postando una foto senza filtri: «Mi consegno alla gendarmeria del popolo del web … preparate l’artiglieria pesante, sono già contro il muro pronta al plotone di esecuzione da tastiera». Poi arriva lo stesso scatto, stavolta con l’applicazione dei filtri per mostrare la differenza e lei dice: «Io la gara non la faccio con le altre donne , tantomeno quelle belle e giovani”, la sfida la faccio con me stessa… con chi mi vorrebbe rassegnata non si sa bene a che cosa. Perché invecchiare è un premio, non una punizione».

carolina stramare

Carolina Stramare e Pietro Pellegri sono usciti allo scoperto un anno fa pubblicando sui social la loro prima foto insieme. Ora Stramare è in dolce attesa e ha pubblicato una foto con il pancione.

«Se dipendesse da me, ti premierei per ciò che tutti gli altri hanno visto: il tuo talento sotto la cintura». È l’incipit della lettera spedita ad Anthony Ammirati da Daryn Parker, vicepresidente di CamSoda, sito di intrattenimento per adulti. E poi: «Come amante delle attività incentrate sul cavallo dei pantaloni mi piacerebbe offrirti fino a 250mila dollari in cambio di uno spettacolo webcam di 60 minuti in cui mostrerai i tuoi beni». Anthony Ammirati non ha ancora risposto.

anthony ammirati

Altra “sciagura” per Francesco Chiofalo, l’ex concorrente di “Temptation Island” che si è sottoposto a un’operazione per cambiare il colore degli occhi: su Instagram mostra il proprio passaporto annullato. “Sui miei documenti risulta che io ho gli occhi castano scuro e non azzurri. Attualmente a livello burocratico e anagrafico non esiste in Italia una procedura che permette di modificare sui documenti il colore degli occhi». Dopo Drusilla Gucci, ha perso pure il passaporto.

monica setta

Temptation Island. Lino Giuliano e Maika Randazzo non stanno più insieme e, questa volta, la rottura sarebbe definitiva. C’è chi dubita siano mai stati insieme e chi sospetta che sia una strategia in vista del “Grande Fratello” dove Lino farà il suo ingresso insieme all’ex fidanzata Alessia.

Festa di compleanno a Masseria Torre Maizza per Monica Setta che ha spento sessanta candeline su una torta di panna e rose a tre piani. Compleanno sontuoso per la conduttrice brindisina di “Uno Mattina in Famiglia”, di “Storie di Donna al Bivio” e “Generazione Z” che ha voluto festeggiare anche lo sbarco in prima serata del suo programma al femminile il 27 agosto su RAI2.

alba parietti senza filtro

Aperitivo a bordo piscina, menù di pesce made in Puglia con sottofondo di sax live e poi buffet di dolci, taglio della torta, fuochi d'artificio, champagne e disco music. Setta ha riunito le amiche storiche e gli amici romani. Tocco magico della serata il runner da 2500 rose rosse colombiane e il trionfo di fiori tra piscina e tavoli degli aperitivi firmate da Michele Zaurino. Con lei la figlia Gaia e l’inseparabile mamma Liliam.

monica setta gaia turluntano alba parietti con filtro victoria de angelis con le amiche belen rodriguez angelo galvano