IL PILOTA DELLA MALAYSIAN AIRLINES HA PIANIFICATO IL SUICIDIO - UNA NUOVA RICERCA E' RIUSCITA A MAPPARE LA ROTTA DEL VOLO SCOMPARSO NEL 2014: "LA PIANIFICAZIONE E' MOLTO DETTAGLIATA, HA EVITATO LE ROTTE DI VOLO COMMERCIALI. IL PILOTA SEMBRA NON PREOCCUPARSI DEL CONSUMO DI CARBURANTE, MA DI NON LASCIARE TRACCE" - LO SCHIANTO POTREBBE ESSERE AVVENUTO NELL'AUSTRALIA OCCIDENTALE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

malaysian airlines 8

Il pilota del volo MH370 della Malaysian Airlines, scomparso nel 2014, ha pianificato attentamente la sua traiettoria di volo in modo da non lasciare indizi. È quanto scoperto da una nuova ricerca.

L'8 marzo del 2014 il Boeing 777 della Malaysian Airlines scomparve dagli schermi radar mentre volava da Kuala Lumpur a Pechino. Morirono 239 persone tra passeggeri e personale di bordo.

zaharie amad shah 1

Nonostante quattro anni di ricerche internazionali, costate 200.000 dollari, su oltre 1.200 mq il relitto dell'aereo non è mai stato trovato. Il mare ha restituito alcuni detriti alle Mauritius, in Madagascar e in Tanzania. L'ultimo, una parte dello spoiler alare, è stato ritrovato ad agosto in Sudafrica e ha spinto le autorità a chiedere una nuova ricerca.

La teoria più accredita è che il pilota, Zaharie Ahmad Shah, depresso, si sia deliberatemente schiantato in mare. Le nuove scoperte sembrano confermare questa versione.

malaysian airlines 7

L'ingegnere aerospaziale Richard Godfrey ha mappato i movimenti finali del volo attraverso i dati del Weak Signal Propagation (WSPR), un sistema radio globale che traccia gli aerei. «La traiettoria di volo sembra ben pianificata ed evita rotte di volo commerciali. Il pilota sembra non preoccuparsi del consumo di carburante ma è molto attento a non lasciare tracce».

«Il numero significativo di cambi di rotta e la velocità suggeriscono che ci fosse un pilota attivo durante il volo», ha detto Godfrey. «La pianificazione è molto dettagliata e mostra una mentalità che punta ad eseguire nel modo corretto il piano fino alla fine».

malaysian airlines 6

Un rapporto pubblicato da un gruppo indipendente di esperti ha ipotizzato che i detriti siano stati spazzati via dall'aereo durante un'immersione incontrollata ad alta velocità.

Con la nuova traiettoria in mano e l'analisi della deriva oceanica, gli esperti credono di aver individuato il luogo dello schianto in un'aerea a ovest di Cape Leeuwin, nell'Australia occidentale, nota per i canyon del fondale oceanico e le montagne sottomarine.

AEREO DELLA MALAYSIAN AIRLINES SCOMPARSO malaysian airlines 1 AEREO SCOMPARSO - LE RICERCHE DELLA MARINA MALESE