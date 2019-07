PIOVONO BAMBINI – TRAGEDIA SFIORATA IN CINA DOVE UN BIMBO DI 3 ANNI HA SCAVALCATO LA RINGHIERA DEL BALCONE DI CASA ED È PRECIPITATO DA SESTO PIANO – IL PICCOLO È RIMASTO APPESO NEL VUOTO E HA PROVATO A METTERSI IN SALVO, MA DURANTE IL TENTATIVO HA PERSO LA PRESA ED È CADUTO – FORTUNATAMENTE ALCUNI VICINI SI ERANO PROCURATI UN…(VIDEO)

Marco Esposito per "www.leggo.it"

bimbo cade dal balcone 5

Tragedia sfiorata a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, che si è poi conclusa con uno sperato lieto fine. Un bambino di tre anni, caduto accidentalmente dal sesto piano di un edificio, è stato salvato dalla folla sottostante che lo ha agguantato con una coperta.

bimbo cade dal balcone 6

A riportarlo la CNN, che mostra il video dalla televisione di stato cinese CCTV. Nelle riprese si vedono i momenti drammatici in cui il bimbo pende dal balcone di casa, con il corpo totalmente sospeso nel vuoto. Dalle immagini sembra che il piccolo provi a risalire sul cornicione senza successo, perché i suoi piedi non riescono a far presa sulla superficie scivolosa. Tutto intorno si è formata una folla, richiamata dalle urla degli astanti, e un gruppo di persone è corso a posizionarsi sotto il bambino con una coperta improvvisata.

bimbo cade dal balcone 4

Uno dei protagonisti - riporta CNN - ha raccontato alla tv cinese quei brevi momenti di terrore e poi la soddisfazione del salvataggio. «Ho alzato lo sguardo e ho visto il bimbo penzolare lassù - dice Zhu Yanhui - e ho pensato solo a un modo per riuscire a prenderlo, ma sapevo che a mani nude non avrebbe funzionato». Yanhui, in cerchio con altre sette persone, ha tenuto tesa la coperta di fortuna finché, dopo 10 secondi, il bambino è caduto.

bimbo cade dal balcone 3

Qualche attimo dopo era atterrato, sano e salvo, sul lenzuolo, dimostrando l'efficienza della soluzione di fortuna. Un vicino ha poi prelevato il bimbo, confuso ma illeso, e lo ha portato in ospedale per un controllo. Tra gli 'eroì accorsi al salvataggio si sono mischiati residenti, guardie di sicurezza e operatori sanitari. Il bimbo, in conclusione alla spaventosa vicenda, non ha riportato traumi.

bimbo cade dal balcone 1 bimbo cade dal balcone 7 bimbo cade dal balcone 2