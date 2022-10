PIOVONO BANCONOTE! - IN CILE UNA BANDA DI RAPINATORI HA LANCIATO UNA BORSA PIENA DI DENARO FUORI DAL FINESTRINO DELL'AUTO DURANTE UN INSEGUIMENTO IN AUTOSTRADA, FACENDO CADERE UNA PIOGGIA DI SOLDI SULLA CARREGGIATA - I LADRI AVREBBERO SVALIGIATO UN NEGOZIO A SANTIAGO, MA SONO STATI RINTRACCIATI DELLA POLIZIA, CHE ALLA FINE LI HA ARRESTATI - VIDEO

Da www.repubblica.it

Piovono soldi in autostrada: l'inseguimento della polizia si conclude in modo inaspettato

Un inseguimento che si è concluso in modo inaspettato. Nei giorni scorsi in Cile, una banda di rapinatori ha svaligiato un negozio; la polizia, allertata, si è lanciata alle costole dell'auto dei fuggitivi lungo un'autostrada di Santiago, la capitale.

Le telecamere a circuito chiuso mostrano il momento in cui i ladri lanciano una borsa piena di denaro fuori dal finestrino dell'auto che guidano, facendo cadere una pioggia di pesos cileni sulla carreggiata. Il denaro è stato poi recuperato dalla polizia, che ha arresto i sei autori del furto. Stando ai media locali, i ladri si erano impossessati di circa 10 milioni di pesos.

