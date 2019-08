PIOVONO PEZZI DI AEREO! - A FIUMICINO CADONO FRAMMENTI DI UN BOEING DELLA NORWEGIAN, DIRETTO A LOS ANGELES E APPENA DECOLLATO! - NON CI SONO STATI FERITI MA ALCUNE AUTO HANNO SUBITO DANNI AI VETRI - IL VELIVOLO AVEVA 298 PASSEGGERI A BORDO ED È STATO COSTRETTO A UN ATTERRAGGIO D’EMERGENZA - IL RACCONTO DI UN TESTIMONE: “PER POCO CECAVA UN OCCHIO A MIA NIPOTE. SONO PASSATI VICINISSIMI”

Da www.repubblica.it

pezzi di un boeing della norwegian caduti a fiumicino

Frammenti di un aereo della compagnia Norwegian, appena decollato dall'aeroporto 'Leonardo da Vinci', sono caduti su tetti ed alcune auto nella zona di Fiumicino, subito dopo il decollo dall'aeroporto. Non ci sono stati feriti ma alcune auto hanno subito leggeri danni ai vetri.

L'aereo, un Boeing 787 con 298 passeggeri a bordo e diretto a Los Angeles, è stato costretto a tornare subito indietro per un problema al motore e durante un atterraggio d'emergenza ha perso i frammenti, alcuni grandi fino a 5 centimetri.

L'atterraggio d'emergenza è stato portato a termine senza problemi sulla pista numero 16 destra alla presenza dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco schierati a bordo pista, come previsto in questi casi, pronti ad intervenire in caso di necessità.

L'Enac ha aperto un'inchiesta sull'incidente.

norwegian air 1

I passeggeri a quanto si è appreso sono stati fatti scendere normalmente dal velivolo, che ora è in fase di ispezioni da parte dei tecnici. Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile.

Il racconto: "Per poco non colpisce mia nipote"

norwegian air

Americo Scaccia, che abita a Fiumicino, racconta su Facebook: "Abito dove è successo. Per poco cecava un occhio a mia nipote. Sono passati vicinissimi, lei si è accorta in tempo che stavano arrivando i frammenti. Per fortuna non ci sono feriti ma molti danneggiamenti di auto".

norwegian air 2

Davide Gandini, contattato da Repubblica, racconta: "Mi trovavo in via Opacchiasella a Fiumicino quando ho visto cadere dei frammenti, alcuni di media grandezza, sulle case e sulle macchine". Continua Gandini: "C'è stata molta paura, quei frammenti potevano uccidere qualcuno. Ma per fortuna sono stati attimi. Ero con un mio amico che ha una palestra lì e vicino a noi altri due passanti".

norwegian air 3