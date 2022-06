PIPPAROLI, TREMATE: IL CASINO A PORNHUB È SERIO - TERREMOTO SOCIETARIO DOPO LE INDAGINI PER ALCUNI CONTENUTI ILLEGALI DIFFUSI SULLA PIATTAFORMA: HA MOLLATO PRIMA IL CEO, FERAS ANTOON, POI IL DIRETTORE OPERATIVO DAVID TASILLO - LA SOCIETÀ PROPRIETARIA DEL SITO, LA MINDGEEK, SECONDO L'ACCUSA AVREBBE CONSENTITO AI PROPRI UTENTI DI CARICARE E PUBBLICARE VIDEO PORNOGRAFICI AMATORIALI CON PERSONE DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI...

Da “il Giornale”

Terremoto per Pornhub. La rivoluzione in atto a livello manageriale è dovuta alle indagini alle quali la società proprietaria MindGeek, è stata sottoposta per alcuni contenuti illegali diffusi sulla piattaforma.

Pornhub

«Con l'azienda strategicamente posizionata per una crescita a lungo termine - spiega un comunicato - sarebbe stato impossibile proseguire come se niente fosse dopo le pesanti controversie degli ultimi mesi».

FERAS ANTOON

Così ha mollato prima il Ceo, Feras Antoon, poi il direttore operativo David Tasillo. «Ora la leadership esecutiva di MindGeek gestirà le operazioni quotidiane ad interim, mentre è in corso la ricerca di un sostituto», conclude la nota.

DAVID TASILLO

Ma in realtà la MindGeek, proprietaria di Pornhub e titolare di una società di produzione di film per adulti, cerca di smacchiare l'immagine sporcata dopo essere finita nei guai per la presunta violazione delle leggi federali sul traffico sessuale e la pornografia infantile.

mindgeek

Secondo l'accusa, avrebbe consentito ai propri utenti di caricare e pubblicare video pornografici amatoriali con persone di età inferiore ai 18 anni, violando le leggi federali sul traffico sessuale e la pornografia infantile. Per questo a fine 2020 l'azienda sarebbe finita sull'orlo del fallimento a causa del mancato accordo con Mastercard e Visa, che veicolavano i pagamenti.

quartier genereale di mindgeek a montreal