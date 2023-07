PIPPITEL! – LA FICTION “SCOMPARSA”, L’ENNESIMA REPLICA SU RAI1, CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON UN MISERO 15.6% DI SHARE E 2.2 MILIONI DI SPETTATORI - MALE SU CANALE5 IL FILM “COACH CARTER” (9.4%) - SU RAI2 CALA LA SECONDA PUNTATA DI “TIM SUMMER HITS” (10.9%) - SU RAI3 “KILIMANGIARO ESTATE” AL 5.8%, SU TV8 IL “GIALAPPASHOW” AL 5.1% - “TECHETECHETÈ” (19.6%),

“PAPERISSIMA SPRINT” (15.4%), “CONTROCORRENTE” (5.8%)

Marco Zonetti per Dagospia

scomparsa 6

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 2 luglio 2023 vedono l'ennesima replica di Rai1, in questo caso la fiction Scomparsa con Vanessa Incontrada vincere in prima serata con 2.281.000 spettatori e il 15.6% di share. Male su Canale 5 il film Coach Carter, fermo a 1.156.000 spettatori (9.4% ). Su Rai2 cala rispetto a sette giorni fa la seconda puntata di Tim Summer Hits che, condotto da Andrea Delogu e Nek, totalizza 1.492.000 spettatori con il 10.9%, pur classificandosi secondo programma più visto della serata e battendo Canale5.

tim summer hits 4

Su Tv8 Il GialappaShow con la Gialappa's Band diverte 699.000 affezionati con il 5.1%, mentre su Rai3 Camila Raznovich e il suo Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà ne appassiona 818.000 con il 5.8%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Scomparsa (Rai1) - 2.281.000

Tim Summer Hits (Rai2) - 1.492.000

Coach Carter (Canale5) - 1.156.000

FBI Most Wanted (Italia1) - 841.000

Kilimangiaro Estate (Rai3) - 818.000

GialappaShow (Tv8) - 699.000

Baciato dalla fortuna (Rete4) - 549.000

I tre dell'Operazione Drago (Iris) - 389.000

Europei Under 21 Francia-Ucraina (RaiSport) - 370.000

Una giornata particolare (La7) - 330.000

Little Big Italy (Nove) 297.000

coach carter 5

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 19.6%, Paperissima Sprint su Canale5 il 15.4%, mentre su Rete4 Controcorrente raccoglie il 4.8% e il 5.8%. Ottimo risultato per il Palio di Siena su La7 che ha ottenuto il 5.1% in access, e il 10.2% con 1.346.000 nel preserale, battendo anche il Gran Premio di Formula 1 in differita su Tv8 (8.5%). Nel pomeriggio, Il Tour De France all'arrivo, su Rai2, ha invece ottenuto il 13.3%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

mago forest e i comici di gialappas show

Prima serata

Rai1: Scomparsa 2.281.000 (15.6%). Canale5: Coach Carter 1.156.000 (9.4%). Rai2: Tim Summer Hits 1.492.000 (10.9%), presentazione 842.000 (5.8%). Italia1: FBI Most Wanted 841.000 (6.3%). Rai3: Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà 818.000 (5.8%). Rete4: Baciato dalla Fortuna 549.000 (4%). La7: Una Giornata Particolare 330.000 (2.7%). Tv8: GialappaShow 699.000 (5.1%), la puntata in replica 241.000 (4.6%). Nove: Little Big Italy 297.000 (2.4%). RaiSport: Calcio Campionati Europei Under 21 Francia-Ucraina 370.000 (2.5%). Iris: I Tre dell’Operazione Drago 389.000 (2.7%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.756.000 (19%). Canale5: Paperissima Sprint 2.220.000 (15.4%). Italia1: NCIS 1.048.000 (7.3%). Rai3: Sapiens – Un Solo Pianeta 561.000 (3.9%). Rete4: Controcorrente 691.000 (4.8%), nella prima parte, 843.000 (5.8%), nella seconda. La7: Siena: Palio delle Contrade 749.000 (5.1%).

scomparsa 1

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.099.000 (20.7%), Reazione a Catena di 2.773.000 (22.9%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.012.000 (10.5%), Caduta Libera 1.438.000 (12.3%). Rai2: l’Atletica Leggera 394.000 (3.9%), NCIS New Orleans 349.000 (2.5%). Italia1: CSI 446.000 (3.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 553.000 (4%). Rai3: Tgr 1.370.000 (10.8%). La7: Il Palio di Siena 597.000 (6.4%) Siena: Palio delle Contrade 1.346.000 (10.2%). Tv8: Gran Premio di Formula 1 1.088.000 (l’8.5%). Nove: Sei Giorni Sette Notti 171.000 (1.7%). RaiSport: Calcio Campionati Europei Under 21 Inghilterra-Portogallo188.000 (l’1.8%).

tim summer hits 1

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 756.000 (8.6%). Canale5: il TG5 417.000 (8.2%). Rai2: La Domenica Sportiva Estate 363.000 (5.6%). Italia1: Law and Order Organized Crime 298.000 (4.7%). Rai3: Famiglia Allargata 529.000 (5.3%). Rete4: Baaaria 184.000 (3.6%). 90 Giorni per Innamorarsi e Poi 359.000 (3.7%).

DAYTIME

Mattina

scomparsa 3

Rai1: Linea Blu 389.000 (12%), Tg1 Ore 8.00 752.000 (18.3%), Weekly 832.000 (17.4%), Paesi che Vai 813.000 (16.3%), A Sua Immagine 1.095.000 (17.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 391.000 (16.5%), Tg5 Mattina 1.245.000 (27.8%), I Viaggi del Cuore 649.000 (13.3%), Santa Messa 889.000 (17.3%). Rai2: Ciclismo Maratona delle Dolomiti 132.000 (3%). Italia1: The Goldbergs168.000 (3.3%) nel primo episodio, 179.000 (3.4%) nel secondo. Rai3: Sulla Via di Damasco 84.000 (1.8%), Rugantino 167.000 (3.3%). Rete4: Casa Vianello 146.000 (2.9%). La7: Omnibus (News) 90.000 (3.3%), Omnibus (Dibattito) 175.000 (3.7%), L’Ingrediente Perfetto 75.000 (1.4%).

kilimangiaro estate

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.154.000 (19.3%), Angelus 1.609.000 (20.6%), Linea Verde Estate 2.350.000 (21.7%), presentazione 1.926.000 (20.8%). Canale5: Le Storie di Melaverde 751.000 (13.2%), 997.000 (15.7%), Melaverde 1.814.000 (20.3%). Rai2: Top – Tutto Quanto Fa Tendenza 272.000 (3%). Italia1: Mom 289.000 (4.6%) nel primo episodio, 292.000 (3.7%) nel secondo, Sport Mediaset 783.000 (6.5%). Rai3: O Anche No Estate 115.000 (1.8%), Tg3 Ore 12.00 413.000 (5.2%), Il Posto Giusto 134.000 (l’1.1%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 188.000 (3.2%), presentazione 129.000 (2.5%), ultima parte 192.000 (3%). Delitto nel Jura 190.000 (1.7%). La7: L’Aria che Tira Estate – Il Diario 119.000 (1.2%).

scomparsa 2

Pomeriggio

Rai1: Il Meglio di Domenica In 1.300.000 (12%), Top Dieci 1.396.000 (15.9%). Canale5: L’Arca di Noè 2.375.000 (19.6%), Beautiful 2.292.000 (19.7%), Terra Amara 2.343.000 (21.4%), Un Altro Domani 1.233.000 (13%), La Casa tra le Montagne 800.000 (9.2%). Rai2: Giro di Italia Femminile 480.000 (4.3%), Tour de France 987.000 (10.1%), Diretta: 812.000 (7.7%, Tour De France all’arrivo 1.192.000 (13.3%), Toureplay 713.000 (8.4%), Mountain Bike: World Series 345.000 (4%). Italia1: Another Cinderella Story 391.000 (3.7%), A Cinderella Story: Once Upon a Time 293.000 (3.4%).

coach carter 4

Rai3: TgR 1.776.000 (15%), Indovina Chi Viene a Cena 579.000 (5.4%), presentazione 965.000 (8.7%), ultima parte 349.000 (3.7%), Homicide Hils 231.000 (2.6%), Kilimangiaro Collection 495.000 (5.6%). Rete4: Le Più Grandi Meraviglie 129.000 (1.2%). La7: Bell’Italia in Viaggio 278.000 (2.5%), Atlantide Files 253.000 (2.4%) nella puntata dedicata a Ustica, 322.000 (3.6%) in quella dedicata a Putin. Tv8: Superbike 393.000 (4.2%), 424.000 (4.9%). Sky Sport F1: Gran Premio di Formula1 538.000 (5.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.317.000 (27.2%)

20.00 - 2.286 .000 (24.4%)

TG2

13.00 - 1.109.000 (9.6%)

20.30 - 1.049.000 (7.3%)

TG3

14.25 - 1.453.000 (12.9%)

19.00 - 998.000 (9%)

TG4

12.00 - 292.000 (3.7%)

18.55 - 447.000 (4%)

TG5

scomparsa 4

13.00 - 2.780.000 (23.7%)

20.00 - 2.467.000 (17.6%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.027.000 (10.3%)

18.30 - 520.000 (5.6%)

TGLA7

13.30 - 435.000 (3.6%)

scomparsa 5 tim summer hits 3 coach carter 3 coach carter 2 coach carter 1 tim summer hits 2

20.00 - 1.037.000 (7.2%)