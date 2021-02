PIPPITEL! – “C’È POSTA PER TE” CON RENATO ZERO E STEFANO DE MARTINO STRAVINCE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 30.3% DI SHARE – MALE SU RAI 1 “A GRANDE RICHIESTA – MINACCIA BIONDA” DI PATTY PRAVO ALL’8.3% - SU ITALIA1 “MINIONS” (6.1%) – “STRISCIA” (17.7%), GRAMELLINI SU RAI 3 (7.5%), GENTILI (5.1%), GRUBER (6%) – NEL POMERIGGIO “AMICI” 23% ANNIENTA LA PEREGO AL 2%

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, sabato 13 febbraio 2021, su Rai1 A Grande Richiesta – Minaccia Bionda – dalle 21:40 alle 23:54 – ha conquistato 1.893.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te – dalle 21:26 alle 00:45 – ha raccolto davanti al video 6.171.000 spettatori con uno share del 30.3%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.340.000 spettatori (5.1%) e Blue Bloods 1.410.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Minions ha intrattenuto 1.531.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Confusi e felici ha incollato 1.391.000 spettatori con il 6%.

Su Rete4 Chi trova un amico trova un tesoro totalizza un a.m. di 1.180.000 spettatori (5%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 621.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 Fragranza d’amore segna 318.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Jeffrey Epstein – Chi ha ucciso il mostro? è seguito da 263000 spettatori con l’1.2%. Su RaiMovie Quando le mani si sfiorano arriva a 358.000 spettatori (1.4%). Sul 20 Formula per un delitto sigla 530.000 spettatori pari al 2.2%. Su La5 Grande Fratello Vip segna 89.000 spettatori (0.4%).

Access Prime Time

Otto e Mezzo meglio di Stasera Italia anche di sabato.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 4.810.000 spettatori pari al 18.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 4.647.000 spettatori con il 17.7%. Su Italia1 C.S.I. Miami ha registrato 1.406.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Le Parole della Settimana interessa 1.982.000 spettatori pari al 7.5% (presentazione a 1.445.000 e il 5.8%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.313.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.099.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.577.000 spettatori (6%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 399.000 spettatori pari all’1.5%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 394.000 spettatori (1.5%).

Preserale

L’Eredità tiene lontano Caduta Libera.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.175.000 spettatori pari al 17.9%, mentre L’Eredità Weekend è visto da 4.659.000 spettatori con il 22%. Su Canale5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.470.000 spettatori (14.6%), mentre Caduta Libera! Il Weekend ha convinto 3.680.000 spettatori con il 17.9%. Su Rai2 Dribbling ha conquistato 453.000 spettatori (2.4%), mentre N.C.I.S. Los Angeles ha raccolto 943.000 spettatori (4%).

Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 778.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.268.000 spettatori pari al 14.8%, mentre Blob segna 1.286.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 876.000 spettatori (3.8%). Su La7 Fuga da Alcatraz ha incollato 347.000 spettatori (2%). Su Tv8 Innamorarsi a Parigi arriva a 209.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Quasi quasi cambio i miei è visto da 199.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Il Caffè di Raiuno alle 6:00 sfiora il 10%.

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno dà il buongiorno a 192.000 spettatori (9.8%). A seguire Unomattina in Famiglia è visto da 1.441.000 spettatori (20.5%) nella prima parte, 1.344.000 spettatori (19.4%) nella seconda parte e 1.176.000 spettatori (17.4%) nella terza parte; Buongiorno Benessere interessa 959.000 spettatori con il 14.1%. Su Canale5 Tg5 Mattina ha informato 1.204.000 spettatori pari al 19.3%; Planet raccoglie 458.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai2 Mondiali di Sci – Cortina 2021 totalizzano 218.000 spettatori (3.2%).

Su Italia1 The Vampire Diaries ottiene un ascolto di 137.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 184.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 Elisir del Sabato convince 254.000 spettatori pari al 4%. A seguire Mi Manda Raitre In Più segna 308.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Tutti per Bruno ha raccolto 156.000 spettatori con il 2.3% nel primo episodio e 149.000 spettatori con il 2.1% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 276.000 spettatori (4.8%) e Coffee Break Sabato di 277.000 spettatori (4.1%).

Daytime Mezzogiorno

Malissimo Tg8 Sport.

Su Rai1 Passaggio a Nord Ovest è seguito da 967.000 spettatori con il 12.8%; Linea Verde Radici è visto da 1.294.000 spettatori con il 12.6% e Linea Verde Life da 2.348.000 spettatori con il 15.9%. Su Canale5 Forum arriva a 1.331.000 spettatori (13.7%). Su Rai2 Domani è Domenica conquista 459.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 il terzo episodio di The Vampire Diaries è scelto da 219.000 spettatori (2.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.205.000 spettatori (6.8%).

Su Rai3 il Tg3 delle 12:00 è seguito da 1.137.000 spettatori (11%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha appassionato 179.000 spettatori con l’1.4%. A seguire Sempre Verde conquista 249.000 spettatori (1.4%). Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario totalizza 179.000 spettatori con l’1.6%, mentre Like – Tutto ciò che Piace interessa 154.000 spettatori con l’1%. Su Tv8, dopo il tg, Tg8 Sport è seguito da 44.000 spettatori (0.3%).

Daytime Pomeriggio

Vola Canale5 con Amici e Verissimo.

Su Rai1 Linea Bianca ha fatto compagnia a 1.944.000 spettatori (11.5%); Il Cantante Mascherato Remix ha raccolto 1.160.000 spettatori (7.8%); A Sua Immagine è seguito da 943.000 spettatori con il 6.9% (ultima parte di 10 minuti a 858.000 e il 6.6%). A seguire, dopo il tg, Italia Sì conquista 1.409.000 spettatori (11%) nella prima parte e 1.826.000 spettatori (12.1%) nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.927.000 spettatori (16%); Amici ha intrattenuto 3.526.000 spettatori con il 23% (Aspettando Amici a 3.048.000 e il 17%).

A seguire Verissimo ha fatto compagnia a 3.001.000 spettatori pari al 23.3% e Verissimo – Giri di Valzer a 2.626.000 pari al 18.2%. Su Rai2 Mondiali di Sci – Cortina 2021 sono seguiti da 898.000 spettatori (5%). A seguire Il Filo Rosso ha conquistato 307.000 spettatori (2%), mentre Magazzini Musicali arriva a 146.000 spettatori (1.1%) e Stop and Go a 252.000 spettatori (2%). Su Italia1 I Griffin ha raccolto 781.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e 729.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio; Batwoman è scelto da 432.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 324.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio.

Su Rai3 Tg Regione informa 2.866.000 spettatori (15.9%); Tv Talk è seguito da 1.172.000 spettatori con l’8.6% (presentazione a 1.169.000 e il 7.7%); Frontiere raccoglie 610.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 710.000 spettatori con il 4.2%. Su La7 Atlantide è visto da 276.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 Perché te lo dice mamma è scelto da 206.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Un amore a 5 stelle arriva a 315.000 spettatori (2.3%).

Seconda Serata

In calo Ciao Maschio.

Su Rai1 Ciao Maschio è stato seguito da 683.000 spettatori con uno share del 6.5%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 1.360.000 spettatori pari al 21.4%. Su Rai2 Instinct è scelto da 979.000 spettatori (4.4%) e Tg2 Dossier segna 386.000 spettatori (2.5%).

Su Italia1 I Simpson è visto da 635.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio, 636.000 spettatori (4%) nel secondo episodio e 488.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio. Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 468.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 Le comiche 2 è stato scelto da 321.000 spettatori (3.3%). Su La7 TgLa7 informa 157.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Il ritmo dell’am0re interessa 192.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Lo Scandalo Weinstein totalizza 142.000 spettatori (2.1%).

