PIPPITEL! – MA SE LA GENTE NON VA A VOTARE PERCHÉ DOVREBBE SCIROPPARSI GLI SPECIALONI SULLE ELEZIONI? SCHIAFFONE PER BRU-NEO VESPA: SU RAI1 “PORTA A PORTA” RACIMOLA IL 7.1% - SU CANALE5 “L’ISOLA DEI FAMOSI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19% DI SHARE E 2.2 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI3 “REPORT” ALL’8.4%. SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.4% - AMADEUS CON IL 19.6% BATTE L’ESORDIO DI “PAPERISSIMA”. PALOMBA (4.6%), GRUBER (8.5%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 13 giugno 2022, su Rai1 – dalle 21.43 alle 23.35 – Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum ha informato 1.125.000 spettatori pari al 7.1%. Su Canale 5 – dalle 21.34 all’1.20 – L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.246.000 spettatori pari al 19% di share (Isla Bonita: 862.000 – 25.5%). Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.101.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha intrattenuto 1.104.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.409.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4% (presentazione di 9 minuti: 891.000 – 5%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 699.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 la seconda stagione di Yellowstone ha registrato 413.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Tv8 l’incontro di Nations League Francia-Croazia segna 887.000 spettatori con il 5% (Pre e post nel complesso: 580.000 – 3.3%). Sul Nove Il Potere dei Soldi ha raccolto 381.000 spettatori con il 2.4%. Sul 20 La Fredda Luce del Giorno segna 450.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai4 Paradise Beach – Dentro l’incubo registra 331.000 spettatori con l’1.9%. Su Iris Il Curioso Caso di Benjamin Button ha ottenuto 437.000 spettatori con il 3.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Paperissima Sprint esordisce al di sotto del 15% e NCIS tocca il 7.8%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 3.488.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.591.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 780.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.366.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai3 La Gioia della Musica raccoglie 866.000 spettatori (5.3%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.392.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 775.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 748.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.530.000 spettatori (8.5%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 246.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Drusilla non va oltre il 3.9%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.222.000 spettatori (22.5%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.426.000 spettatori (26.4%). Su Canale 5 la replica Avanti il Primo segna 1.497.000 spettatori (16.5%) mentre Avanti un Altro ha interessato 2.322.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 413.000 spettatori (3.3%) mentre Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 599.000 spettatori (3.9%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 338.000 spettatori con il 3.1%. CSI Miami ha ottenuto 566.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.930.000 spettatori con il 14%. Blob segna 898.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 669.000 individui all’ascolto (4.3%). Su Tv8 Home Restaurant raccoglie 219.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Cash or Trash registra 259.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Exploit del TG5 Mattina che si porta al 25.6% (vs TG1 al 19.2%).

Su Rai1 Mattina 24 segna 254.000 spettatori con il 13.7%. A seguire TGUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 359.000 spettatori con il 14.4%. TGUnoMattina ha raccolto 646.000 spettatori con il 15.4%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 885.000 spettatori con il 19.2%. Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 685.000 telespettatori con il 15.6%. Su Canale5 TG5 Mattina ha informato 1.174.000 spettatori con il 25.6%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 859.000 spettatori con il 19.5%, nella prima parte, e 726.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte (I Saluti: 729.000 – 17.8%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 199.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 76.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 91.000 spettatori (2.2%), nel secondo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia segna 504.000 spettatori (15.1%) mentre Buongiorno Regione ha informato 584.000 spettatori (13.7%). Agorà Estate convince 315.000 spettatori pari al 7% di share. (Agorà Extra Estate: 202.000 spettatori con il 4.9%). Elisir – A Gentile Richiesta segna 210.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 111.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 130.000 spettatori con il 3.9%, nelle News, e 208.000 spettatori con il 4.6%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 235.000 spettatori pari al 5.7%.

Daytime Mezzogiorno

L’Aria che Tira cresce.

Su Rai1 Camper ha ottenuto 1.166.000 spettatori con il 12.4%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.311.000 telespettatori con il 19.8%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 393.000 spettatori (5.6%). Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 149.000 spettatori con il 3%. Cotto e Mangiato Fuori Menù segna 307.000 spettatori con il 4.3%. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ha ottenuto 825.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Doc Martin segna 222.000 spettatori con il 4.5%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 774.000 spettatori (10.8%). Quante Storie ha raccolto 580.000 spettatori (5.2%).

Passato e Presente ha interessato 583.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 RIS – Delitti Imperfetti ha appassionato 144.000 spettatori con il 3.1%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 170.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 631.000 (5.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 331 .000 spettatori con share del 6.8% nella prima parte, e 441.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

I film di Canale 5, al posto di Pomeriggio 5, debuttano con il 14.5%.

Su Rai1 TG1: L’Italia al Voto ha convinto 690.000 spettatori pari all’8% della platea. Estate in Diretta ha raccolto 1.262.000 spettatori (16%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.134.000 spettatori con il 18.1%. Una Vita ha convinto 2.021.000 spettatori con il 19.9% di share. A seguire Un Altro Domani ha ottenuto 1.653.000 spettatori con il 18.9%. La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto 1.503.000 spettatori con il 19.2%. Brave and Beautiful ha ottenuto un ascolto medio di 1.471.000 spettatori pari al 19.6% di share. Rosamunde Pilcher – Quando meno te lo aspetti ha fatto compagnia a 1.113.000 spettatori con il 14.5%. Su Rai2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli ha raccolto 467.000 spettatori con il 4.5%.

Squadra Speciale Cobra 11 segna 524.000 spettatori (5.9%), nel primo episodio, e 583.000 spettatori (7.6%), nel secondo episodio. Castle ha interessato 402.000 spettatori con il 5.4%. TG2 Speciale Comuni al Voto segna 206.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 527.000 spettatori (4.7%), nel primo episodio, 577.000 spettatori (5.8%), nel secondo episodio, e 539.000 spettatori (5.8%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha appassionato 403.000 spettatori con il 4.8%. Lethal Weapon segna 281.000 spettatori (3.7%). NCIS Los Angeles ha interessato 225.000 spettatori con il 3%, nel primo episodio, e 322.000 spettatori con il 4.1%, nel secondo episodio.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.185.000 spettatori con il 19.7%. Dalle 14.24 alle 17.13, TG3 Speciale Elezioni Amministrative ha coinvolto 523.000 spettatori pari al 6.4%. TGR Speciale Elezioni Comunali ha raccolto 370.000 spettatori con il 4.8%. Geo ha registrato 622.000 spettatori con il 7.4%. Su Rete4 – dalle 13.58 alle 18.54 – TG4 Speciale ha interessato 232.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 – dalle 14.18 alle 19.53 - TGLA7 Speciale ha interessato 353.000 spettatori con il 4%. Su TV8 il film delle 16 Una Dolce Estate ha raccolto 257.000 spettatori con il 3.4%.

Seconda Serata

Via delle Storie fermo al 4.6%.

Su Rai1 Via delle Storie è stato seguito da 412.000 spettatori con il 4.6% di share. S’è Fatta Notte raggiunge 199.000 spettatori e il 3.8%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 487.000 spettatori pari ad uno share del 17.7%. Su Rai2 The Blacklist ha raggiunto 516.000 spettatori con il 4.4%. Calcio Totale segna 160.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 475.000 spettatori con il 5.5%. Su Italia1 The Courier è visto da 236.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 Pensa in Grande è stato scelto da 177.000 spettatori con il 5.1% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.769.000 (22.9%)

Ore 20.00 3.613.000 (23.3%)

TG2

Ore 13.00 1.834.000 (15.7%)

Ore 20.30 1.099.000 (6.4%)

TG3

Ore 19.00 1.419.000 (12.4%)

TG5

Ore 13.00 2.614.000 (22.2%)

Ore 20.00 3.295.000 (20.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.230.000 (13.1%)

Ore 18.30 336.000 (3.9%)

TG4

Ore 12.00 263.000 (3.9%)

Ore 18.55 363.000 (3%)

TGLA7

Ore 13.30 532.000 (4.5%)

Ore 20.00 981.000 (6.1%)

