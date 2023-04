PIPPITEL! – LA PARTITA DI COPPA ITALIA JUVENTUS-INTER SU CANALE5 VOLA AL 31% CON 6.6 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 LA REPLICA DELLA FICTION “IMMA TATARANNI” SU RAI1 FA IL 15.9% - “LE IENE SHOW” CRESCE AL 10.2% - SU RAI2 “DALLA STRADA AL PALCO” SU RAI2 CALA AL 5.4% - NELLA GUERRA DEL TALK: SU LA7 “DIMARTEDÌ” (5.5%), SU RAI3 “CARTABIANCA” (4.3%), SU RETE4 “FUORI DAL CORO” (5.1%) – VESPA (21.3%), “LAURA30” CON LAURA PAUSINI SI FERMA A UN MAGRO 13.3%. “STRISCINA” AL 21.5%. DAMILANO (6.7%), GRUBER (7.2%) PALOMBA (4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 4 aprile 2023 vedono in prima serata il trionfo della partita di Coppa Italia Juventus-Inter che, su Canale5, ha totalizzato il 31.0% con 6.618.000 spettatori. L'exploit del calcio ha fortemente inciso sui risultati di alcuni programmi della serata, ma non su tutti.

La replica della fiction Imma Tataranni su Rai1 ha per esempio raccolto 2.958.000 spettatori con il 15.9% calando di quasi 5 punti di share rispetto a sette giorni fa. Mentre Le Iene Show è addirittura cresciuto rispetto alla settimana scorsa segnando il 10.2% e doppiando Dalla strada al palco con Nek su Rai2, calato al 5.4% e diMartedì con Giovanni Floris su La7, sceso al 5.5%.

La più penalizzata dal calcio è stata Bianca Berlinguer che, con #Cartabianca su Rai3, si è arenata al 4.3%, battuta anche da Mario Giordano con Fuori dal coro su Rete4 (5.1%).

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Juventus-Inter (Canale5): 6.618.000

2) Imma Tataranni (Rai1): 2.958.000

3) Le Iene Show (Italia1): 1.454.000

4) diMartedì (La7): 1.000.000

5) Dalla strada al palco (Rai2): 914.000

6) Fuori dal coro (Rete4): 774.000

7) #Cartabianca (Rai3): 772.000

8) Io prima di te (Tv8): 505.000

9) The Wedding Date (TwentySeven): 355.000

10) Watchmen (Canale 20): 348.000

11) Primo appuntamento (Real Time): 347.000

12) Grande Fratello Vip (La5): 236.000

13) Trespass (Nove): 216.000

In access prime time, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti su Rai1 ha totalizzato il 21.3% e, a seguire al posto di Amadeus, Laura30 con Laura Pausini si è fermato a un magro 13.3%. Striscia la Notizia in versione ridotta per via del calcio ha raccolto invece il 21.5%.

Per l'approfondimento, Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 ha segnato il 6.7%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 il 7.2%, Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4 il 4.0% complessivamente nelle due parti, e Tg2 Post il 4.3%. In seconda serata, il meglio di Stasera c'è Cattelan su Rai2 ha raccolto il 6.1%, mentre al pomeriggio consueto boom di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi su Canale 5 che ha raggiunto il 29.1%, contro il 16.5% di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone su Rai1.

Vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (replica) 2.958.000 (15.9%). Canale5: Calcio - Coppa Italia Juventus-Inter 6.618.000 (31%). Rai2: Dalla Strada al Palco 914.000 (,5.4%) presentazione 724.000 (3.3%). Italia 1: Le Iene 1.454.000 (10.2%), presentazione 1.478.000 (6.6%). Rai3: CartaBianca 772.000 (4.3%), presentazione 1.077.000 (4.8%). Rete4: Fuori dal Coro 774.000 (5.1%). La7: diMartedì 1.000.000 (5.5%), diMartedì Più 386.000 (5.8%). Tv8: Io Prima di Te 505.000 (2.6%). Nove: Trespass – Sequestrati 216.000 (1%). 20: Watchmen 348.000 (1.9%). Real Time: Primo appuntamento 347.000 (1.6%). TwentySeven: The Wedding Date 355.000 (1.6%). La5: Grande Fratello Vip 236.000 (1.7%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.426.000 ( 21.3%). Laura 30 2.928.000 (13.3%). Canale5: Striscina la Notizina 4.506.000 (21.5%). Rai2: TG2 Post 947.000 (4.3%). Italia1: NCIS 1.602.000 ( 7.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.406.000 (6.7%), Un Posto al Sole 1.741.000 (7.9%). Rete4: Stasera Italia 845.000 (4%) nella prima parte, 874.000 (4%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.550.000 (7.2%). Tv8: 100% Italia 444.000 (2.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 537.000 (2.5%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.853.000 (23.7%) mentre L’Eredità 4.079.000 (26.6%). Canale5: Avanti il Primo 2.262.000 (20%) Avanti un Altro 3.252.000 (21.9%). Rai2: Hawaii Five O 529.000 (3.8%). The Rookie 718.000 (4%). Italia1: Studio Aperto Mag 292.000 (2.2%), CSI 623.000 (3.6%). Rai3: TgR 2.320.000 (14.1%), Blob 894.000 (4.9%). Generazione Bellezza 996.000 (5%). Rete4: Tempesta d’Amore 736.000 (3.9%). La7: Lingo – La Prima Sfida 192.000 (1.7%) Lingo – Parole in Gioco 293.000 (2%). Tv8: Celebrity Chef 308.000 (1.9%). Nove: Cash or Trash 423.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 629.000 (9.9%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 247.000 (8.5%). Canale5: Coppa Italia Live 2.449.000 (16.9%), X Style 520.000 (6.4%). Rai2: Stasera C’è il meglio di Cattelan su Rai2 340.000 (6.1%), Generazione Z 124.000 (4.2%). Rai3: Tg3 Linea Notte 334.000 (5.2%). Italia1: Chucky 353.000 (10.9%). Rete 4: Messaggi Sospetti (prima parte) 155.000 (4.5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 243.000 (9.3%). Tg1 Ore 7.00 334.000 (8.4%), TgUnoMattina 528.000 (10.8%), Tg1 Ore 8.00 833.000 (17.3%), Uno Mattina 711.000 (15.9%), Storie Italiane (prima parte) 669.000 (15.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 598.000 (18.5%). Tg5 Mattina 1.160.000 ( 24.1%). Mattino Cinque News 1.023.000 (22.3%) nella prima parte, 962.000 (23%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 152.000 (4.6%), Viva Rai2! Glass Cam 252.000 (7%), Viva Rai2! 870.000 (18.2%), …E Viva il Videobox 314.000 (6.6%), Radio 2 Social Club 279.000 (6.2%).

Italia 1: Chicago Fire 124.000 (2.7%). Chicago PD 182.000 (4.2%) nel primo episodio, 267.000 (6.1%) nel secondo. Rai3: Buongiorno Italia 411.000 (10.5%) TgR Buongiorno Regione 490.000 (10%), Agorà Presentazione 279.000 (5.8%), Agorà 322.000 (6.9%), Agorà Extra 244.000 (5.7%). Rete4: Hazzard 96.000 (2.3%). La7: Omnibus (News) 129.000 (3.3%) Omnibus (Dibattito) 160.000 (3.4%). Coffee Break 146.000 (3.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 783.000 (15.8%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.773.000 (18.5%). Canale5: Forum 1.545.000 (22%). Rai2: I Fatti Vostri Speciale 490.000 (9.1%) nella prima parte, Rai Parlamento Speciale 433.000 (5.7%). I Fatti Vostri Speciale 657.000 (6.5%) nella seconda parte. Italia1: Chicago PD 315.000 (5.1%), Sport Mediaset 722.000 (5.9%). Rai3: 218.000 (5.2%), Elisir 258.000 (5.1%), Tg3 Ore 12.00 760.000 (10.4%), Rai Parlamento Speciale 381.000 (3.5%). Rete4: Monk 113.000 (2.2%), Il Segreto (replica) 161.000 (1.6%), La Signora in Giallo 619.000 (5.1%). La7: L’Aria che Tira 273.000 (5.3%), L'Aria che tira (Oggi) 375.000 (3.8%).

Pomeriggio

Rai1: TG1 Economia 2.342.000 (19.1%), Oggi è un Altro Giorno 1.680.000 (16.5%), presentazione 1.595.000 (13.5%). Il Paradiso delle Signore 1.771.000 (21.1%), Tg1 1.336.000 (17.1%), La Vita in Diretta 2.113.000 (22.3%), presentazione 1.693.000 (20.3%). Canale5: Beautiful 2.692.000 (21.7%), Terra Amara 2.700.000 (23.1%), Uomini e Donne 2.941.000 (29.1%), finale 2.503.000 (28.2%), Amici 1.950.000 (23.3%), Un Altro Domani 1.410.000 (17.4%), Pomeriggio Cinque 1.768.000 (18.7%), presentazione 1.429.000 (16.6%), Saluti 1.769.000 (17%). Rai2: Ore 14 687.000 (6.2%). Bella Ma’ 455.000 (5.3%). Candice Renoir 281.000 (3.3%).

Italia1: I Simpson 559.000 (4.6%) nel primo episodio, 652.000 (5.7%) nel secondo, 523.000 (4.8%) nel terzo, I Griffin 355.000 (3.6%), NCIS New Orleans 281.000 (3.2%) nel primo episodio, 295.000 (3.6%) nel secondo, Person of Interest 287.000 (3.1%). Rai3: Tgr 2.105.000 (17.4%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 261.000 (3%), Aspettando… Geo 541.000 (6.6%), Geo 1.026.000 (10.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum 613.000 (5.5%), Tg4 Diario del Giorno 304.000 (3.5%). La7: Tagadà (presentazione) 288.000 (2.5%), Tagadà 290.000 (3.1%), Focus: 215.000 (2.6%), C'era una volta il Novecento 137.000 (1.5%). Tv8: Sotto il Sole dell’Amore 253.000 (3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.108.000 (25%)

20.00 - 4.614.000 (24.4%)

TG2

13.00 - 1.592.000 (13.5%)

20.30 - 1.211.000 (5.7%)

TG3

14.25 - 1.363.000 (11.9%)

19.00 - 1.753.000 (12.6%)

TG4

11.55 - 214.000 (3.1%)

18.55 - 588.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 3.046.000 (25.6%)

20.00 - 4.313.000 (22.8%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.158.000 (11.8%)

18.30 - 407.000 (3.8%)

TGLA7

13.30 - 471.000 (3.8%)

20.00 - 1.141.000 (5.9%)

