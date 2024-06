PISCHELLI E COLTELLI - A PESCARA, IL 17ENNE THOMAS CHRISTOPHER LUCIANI È STATO ACCOLTELLATO A MORTE IN UN PARCO VICINO ALLA STAZIONE CENTRALE, UNA ZONA CONTESA DALLE BABY GANG PER LO SPACCIO DI HASHISH - IL RAGAZZO, TRAFITTO DA UN COLTELLO DA SUB, POTREBBE ESSERE STATO VITTIMA DI UN REGOLAMENTO DI CONTI LEGATO ALLA DROGA - LA POLIZIA HA FERMATO DUE MINORENNI, SOSPETTATI PER L'OMICIDIO: SI TRATTA DI UN 15ENNE E UN 16ENNE DELLA "PESCARA BENE", UNO È IL FIGLIO DI UN SOTTUFFICIALE DEI CARABINIERI, L’ALTRO DI UN NOTO AVVOCATO DELLA CITTÀ…

1. TROVATO CADAVERE NEL PARCO PESCARA, IL GIALLO DEL 15ENNE TRAFITTO DA UN COLTELLO DA SUB

Estratto dell'articolo di Paolo Vercesi per "Il Messaggero"

L'hanno lasciato riverso a terra, faccia in giù tra le sterpaglie, come si abbandona un sacco di rifiuti. Quando ieri sera alle 21 gli operatori del 118 hanno ricevuto una chiamata per allertare i soccorsi lui era già morto. Vani, purtroppo, i ripetuti tentativi di rianimarlo. […] E' la storia di una giovane vita spezzata.

E' la terribile storia di un omicidio a Pescara che sconcerta soprattutto per un dettaglio: la vittima aveva sì e no 15 anni. «Un ragazzo straniero» diranno gli agenti di polizia che se lo sono trovato davanti. Un ragazzo morto per i fendenti di un coltello da sub e l'ipotesi più concreta è che sia stato il tragico epilogo di una […] lite tra spacciatori, quelli che ogni sera fanno gruppo al campetto sul retro del parco Robert Baden Powell, a ridosso del rilevato ferroviario, per smerciare soprattutto hashish.

O forse il ragazzo è stato vittima di un regolamento di conti per uno sgarro legato proprio alla droga, […] «Quando torniamo a casa qui si sente solo odore di fumo» racconta, nient'affatto stupito della tragedia, un inquilino dei palazzi eleganti che fanno da cornice allo questo spazio verde nel cuore della città. «Quei ragazzi li vediamo tutti i giorni, si radunano nel tardo pomeriggio. Passano dal retro dove la recinzione è strappata in più punti, entrano e fanno i loro comodi, è continuo il via vai di clienti alla ricerca di qualcosa da fumare» conferma un altro.

Spacciatori giovani, baby gang che si contendono le piazze cittadine dello spaccio e che già in questo scorcio di inizio estate si sono resi protagonisti di aggressioni sulla riviera. Il grande piazzale della stazione centrale si trova a meno di duecento metri in linea d'aria dal parco Baden Powell teatro dell'omicidio ed è in questa zona che ogni sera si consumano traffici di ogni genere, è lì che le bande si danno appuntamento per i loro loschi traffici.

[…] Gli uomini della Scientifica hanno isolato l'area con del nastro adesivo prima di procedere agli accertamenti di rito. Chi ha allertato i soccorsi è ancora nei paraggi: un gruppo di ragazzi che è stato subito avvicinato e sentito dagli agenti di polizia. […]

Nel giro di qualche minuto davanti al cancello del parco si è presentato il medico legale Cristian D'Ovidio, chiamato per una prima verifica sulle cause del decesso e sulla dinamica dell'accaduto. Sarà lui di lì a poco a confermare la morte per accoltellamento con una lama dentellata, «un coltello da sub. […]

2. DICIASSETTENNE UCCISO A PESCARA, FERMATI DUE MINORENNI. UNO È FIGLIO DEL COMANDANTE DEI CARABINIERI L'ALTRO, DI UN NOTO AVVOCATO

Estratto dell'articolo di Saverio Occhiuto per www.lastampa.it

Un delitto brutale. Vittima, un ragazzo di 17 anni. Trovato morto accoltellato in un parco di Pescara. I sospetti sui suoi assassini sono subito caduti su due coetanei del diciassettenne. Sono due minorenni, ora sotto torchio in questura. L’omicidio sarebbe legato al mondo dello spaccio: un regolamento di conti, insomma.

[…] La vittima aveva 17 anni, di origini albanesi, trovato morto dissanguato nel parco Baden Powell a Pescara, ieri sera. I sospettati li stanno interrogando in questura, con forti indizi di colpevolezza per l'omicidio del 17enne: sono due ragazzi di 15 e 16 anni della cosiddetta "Pescara bene", uno è il figlio di un sottufficiale dei carabinieri, l’altro figlio di un noto avvocato della città.

Sono residenti nella zona residenziale di via Raffaello, in pieno centro, dove la vittima è stata trovata senza vita nella tarda serata di domenica, riversa in un'aiuola del parco dopo essere stata raggiunta da una coltellata all'addome. […] Il delitto sarebbe maturato nell'ambito del piccolo spaccio e sarebbe avvenuto con una coltellata - si pensa ad un coltello da sub viste le ferite inferte.

La polizia è ancora alla ricerca dell'arma usata per colpire il ragazzo. […] I sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati all'alba da Ancona, hanno scandagliato, questa mattina, sul presto e per alcune ore, il tratto di mare che a Pescara si trova davanti al ristorante "Croce del sud" per cercare l'arma con cui è stato assassinato il giovane, […] ma non sarebbe stato trovato nulla.

Segnalazioni alla questura e alla prefettura sono spesso arrivate anche dalla vicina Chieti. Gruppetti composti da 8-10 elementi giovanissimi, spesso provenienti da popolosi quartieri residenziali, come quello di Pescara centro, dove si è consumata l'aggressione e dove la motivazione nell'avventurarsi in "imprese" di piccola criminalità non è sempre il bisogno ma, più frequentemente, la noia. E sul luogo dell’omicidio c’è chi, stamane, ha posato una rosa bianca con un biglietto scritto a mano: «Giustizia per questo angelo».

[…] Nonostante il Comune sia intervenuto da tempo con la installazione di sistemi di video sorveglianza in tutta la città. Il fenomeno delle baby gang è costantemente monitorato anche dalle quattro prefetture in Abruzzo. Questa volta c'è scappato il morto, mentre l'associazionismo e parte delle e forze politiche chiedono da tempo maggiori controlli sul territorio e interventi di sensibilizzazione sulle famiglie e nelle scuole.

