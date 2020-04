17 apr 2020 18:27

PISTAAA! – BRIVIDI SU UN’AUTOSTRADA DI QUEBEC CITY, IN CANADA, DOVE UN PILOTA È STATO COSTRETTO A FAR ATTERRARE IL SUO PICCOLO AEREO TRA LE AUTO A CAUSA DI UN PROBLEMA MECCANICO - PRIMA DI EFFETTUARE LA MANOVRA L'UOMO HA CHIESTO IL PERMESSO AI VIGILI DEL FUOCO PER POI CERCARE DI FARSI SPAZIO TRA LE VETTURE E… VIDEO