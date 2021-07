PIU' SESSO, MENO LITIGI: LA PANDEMIA HA DAVVERO FATTO BENE ALLE RELAZIONI? - SECONDO UN SONDAGGIO AMERICANO, LA RISPOSTA E' SI' - IL 70% DEGLI ADULTI IMPEGNATI SONO "ESTREMAMENTE SODDISFATTI" DELLA LORO SITUAZIONE SENTIMENTALE - "LE RELAZIONI SONO LA NOSTRA ROCCIA, FORNISCONO FORZA, STABILITA' E SONO UNA BASE PER LA RESILIENZA, SOPRATTUTTO QUANDO LA VITA SEMBRA TRAVOLGENTE"

Dagotraduzione dal Guardian

Relazioni post pandemia

Fin dai primi giorni della pandemia, gli esperti hanno anticipato che lo stress da Covid-19 avrebbe devastato le relazioni sentimentali (e in alcuni casi hanno avuto ragione). Ma secondo un recente sondaggio, molte delle coppie che hanno superato la crisi potrebbero aver effettivamente migliorato la relazione.

Il sondaggio, pubblicato a febbraio dalla Monmouth University, ha scoperto che il 70% degli adulti americani romanticamente impegnati sono «estremamente soddisfatti» delle loro relazioni. Questa cifra segna un aumento di oltre 11 punti rispetto alle precedenti installazioni dell'indagine, che l'università conduce da più di sei anni.

Relazioni post pandemia 2

«Spesso adottiamo una prospettiva cinica sulle relazioni, il che ci porta a cercare potenziali problemi e a vedere le relazioni come fragili», ha detto il dottor Gary Lewandowski, uno psicologo delle relazioni romantiche che supervisiona il sondaggio annuale di Monmouth.

«Il fatto è che le relazioni sono la nostra roccia, forniscono forza, stabilità e, in definitiva, una base per la resilienza, specialmente quando la vita sembra travolgente».

In altre parole, le coppie non stanno insieme (e restano felici) a lungo termine perché la vita è facile. Sopravvivono e prosperano perché la loro relazione li rende più forti, come un'unità. In un periodo di protratte difficoltà, è meno probabile che quel pilastro di sostegno venga dato per scontato di quanto potrebbe essere nel caos ordinario della vita moderna.

Relazioni post pandemia 3

Ma pandemia o no, niente avviene in automatico. Alcune condizioni rendono le relazioni più adatte a superare le difficoltà e a perseverare rispetto ad altre. La posta in gioco e le circostanze della pandemia potrebbero aver creato un ambiente ideale per far fiorire alcune di queste condizioni. La domanda è se sopravviveranno alla transizione verso un mondo post-pandemia - e come.

Secondo Giulia Zoppolat, dottoranda in psicologia applicata sperimentale che studia le relazioni romantiche, un elemento chiave della partnership resiliente è la reattività percepita dal partner: «[Quando le persone] sentono che il loro partner si prende cura di loro e li ascolta».

Mentre Zoppolat ammette che l'importanza dell'attenzione del partner può sembrare «molto basilare», il suo impatto sulla soddisfazione della relazione è potente. «Vediamo più e più volte che questo può fare la differenza», dice.

Relazioni post pandemia 4

Daniel Roque-Coplin, un venticinquenne di West New York, New Jersey, ha appreso in prima persona l'importanza di ciò che chiama "intenzionalità". All'inizio dei blocchi dello scorso anno, Roque-Coplin e la sua ragazza, che stavano insieme da circa un anno, si sono messi in quarantena insieme. Ma nel giro di pochi mesi, la decisione della fidanzata di visitare la famiglia ha portato a una quarantena separata, lanciando la coppia in una relazione a distanza. Roque-Coplin afferma che, con sua sorpresa, il duro lavoro di rimanere in contatto li ha avvicinati.

«Vivendo insieme, non scegli se passare del tempo insieme, e finisci naturalmente per chiederti: “Piaccio al mio partner o devo solo essere qui?”» dice Roque-Coplin. «Dimostrare che ci tieni su FaceTime è più noioso, ma col tempo mi sono reso conto che ci piaceva davvero parlare tra di noi».

Relazioni post pandemia 5

Latifah Liverpool, una 27enne che vive sull'isola di Trinidad, ha fatto una scoperta simile con il ragazzo con cui ha una relazione da sette anni, anche se in circostanze nettamente diverse.

Prima della pandemia, ha detto, la relazione della coppia ruotava attorno alle attività: uscite, feste, viaggi. I blocchi prolungati hanno costretto la coppia a rallentare e a conoscersi in modi nuovi. Una svolta inaspettata è arrivata guardando i programmi TV preferiti l'uno dall'altro.

«Abbiamo davvero iniziato a capirci di più», dice Liverpool. Cita la serie anime Boruto - spin-off di Naruto, serie d'infanzia preferita dal suo partner, Naruto - come punto di svolta.

«Mentre mi spiegava il retroscena dello show, ho imparato di più sulla sua infanzia e su come si sono sviluppati i suoi interessi», ha detto Liverpool. «C'è un maggiore livello di intimità in questo rispetto alle attività esterne».

coppie coronavirus

Glen Irvin Flores, un 45enne di Sauk Rapids, Minnesota, ha trovato nuovi modi per mostrare a sua moglie che si prendeva cura delle passeggiate quotidiane insieme. L'attività fisica, dice, ha reso più facile per entrambi i partner aprirsi a questioni difficili.

«Sono un alcolizzato in via di guarigione e siamo stati in grado di passare il tempo a parlare e a guarire da alcune vecchie ferite emotive nel nostro matrimonio semplicemente prendendoci del tempo per ascoltarci a vicenda», afferma Flores. «Prima parlavano di farci aiutare con una consulenza matrimoniale, ma ora ci rendiamo conto di ideato una nostra versione durante le passeggiate».

coppie e desiderio

Nonostante i numerosi fattori di stress introdotti dalla pandemia, i blocchi e il distanziamento sociale hanno fornito una tregua dal ritmo frenetico della vita ordinaria. Improvvisamente, alle persone è stato concesso più tempo di qualità con i loro partner di quanto non avessero mai avuto prima, il che probabilmente ha contribuito a una maggiore intimità nelle relazioni.

«Il tempo di qualità per connettersi è quasi un promemoria del motivo priincipale per cui hai una relazione, ed è che quella è la persona che hai scelto», afferma Shemiah Derrick, una terapista di coppia con sede a Chicago. «Se non dai la priorità a passare quel tempo insieme, è facile perdere quella connessione».

PARLARSI IN COPPIA

Per Paty Portilla, che ha 44 anni e vive nel sud della California, ciò ha significato più tempo trascorso con sua moglie e con la figlia adolescente, «sedendo intorno al tavolo, condividendo i pasti e parlando senza distrazioni».

Il rituale non solo ha avvicinato il trio, ma ha creato nuova intimità tra gli sposi. «Per la prima volta, abbiamo condiviso le stesse esperienze con lei, insieme», dice Portilla. «Ha costruito un legame più stretto tra noi come coppia, perché ho visto quanto mia moglie tenesse a mia figlia».

COPPIA SESSO

Rachel Dillin, 43 anni, di Stillwater, Oklahoma, ha detto che non sapeva cosa aspettarsi quando suo marito si è messo al tavolo della cucina per lavorare da casa nel marzo 2020. Ma la coppia ha presto capito che stavano meglio senza spostamenti di lavoro e attività dei bambini. «Eravamo più riposati, quindi potevamo connetterci profondamente ogni giorno invece di affannarci a pianificare elaborate serate di appuntamenti ogni tanto», dice Dillin.

Un pomeriggio, quando hanno avuto una pausa nel loro lavoro, Dillin e suo marito «si sono infilati silenziosamente in camera da letto per un po' di tempo personale da adulti», ricorda. Un pomeriggio sexy si è trasformato in due, e prima che se ne rendessero conto, la coppia aveva un appuntamento fisso. «Onestamente», dice Dillin, «è stato fantastico».

crisi coppia 3

Ora che il Paese sta riaprendo, le coppie si trovano di fronte a una nuova sfida: come mantenere quei buoni sentimenti senza i vincoli unici che hanno permesso loro di prosperare. Secondo Derrick, i rituali, come l'appuntamento con il sesso di Dillin, possono aiutare a mantenere accesa la fiamma. Ma inserire queste cose nei programmi post-blocco potrebbe richiedere una certa flessibilità. «Il tempo che trascorri insieme potrebbe sembrare o sembrare diverso in giorni diversi, ma l'importante è che la crescita della relazione sia una tua responsabilità», dice.

quarantena coppia 6

Per Flores e sua moglie, questo ha significato impegnarsi nelle loro passeggiate e conversazioni quotidiane. Portilla, d'altra parte, riferisce che con sua figlia che ora va al college, lei e sua moglie stanno trovando nuovi modi per mantenere il contatto che hanno stabilito negli ultimi 16 mesi.

Per quanto riguarda Roque-Coplin e la sua ragazza, la pandemia non è stata tanto una spinta per una relazione una tantum quanto una prova intensiva per i fattori di stress della vita reale. Hanno in programma di andare a vivere insieme presto e pensano a lungo termine. «È stato un anno difficile», dice, «ma anche una bella prova per le nostre vite insieme in futuro».