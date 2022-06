PIÙ CHE CONCERTO, SCONCERTO! – BRUTTE NOTIZIE PER I FAN DEI ROLLING STONES: MICK JAGGER È POSITIVO AL COVID E, DOPO IL CONCERTO DI AMSTERDAM, RISCHIA DI SALTARE ANCHE QUELLO DI MILANO PREVISTO PER IL 21 GIUGNO ALLO STADIO SAN SIRO – AL MOMENTO LA COMUNICAZIONE RIGUARDA L’ANNULLAMENTO DELLA DATA OLANDESE, MA C’È IL RISCHIO CHE… - VIDEO

Mick Jagger ha il Covid. Pessima notizia per i fan dei Rolling Stones. Il fondatore e frontman dell'iconico gruppo rock, Mick Jagger, è positivo. A darne la notizia sono proprio i protagonisti del tour europeo previsto per questa estate per festeggiare i 60 anni di carriera. E dopo il concerto di Amsterdam, rischia di saltare anche quello attesissimo dagli italiani a Milano, previsto per il 21 giugno.

I Rolling Stones tornano in Europa con il nuovo tour SIXTY per festeggiare il 60esimo anniversario di carriera: una data dei 14 live show negli stadi di 10 paesi europei è prevista anche in Italia, ma adesso cresce l'apprensione tra i fan del Rock. Il 21 giugno, infatti, a Milano, Stadio San Siro dovrebbe svolgersi l'attesissimo concerto live dei Rollin Stones, ma la notizia di Mick Jagger positivo potrebbe far slittare o saltare la data.

Sul profilo Instagram del gruppo Rock arriva la notizia che nessuno voleva leggere: «I Rolling Stones sono stati costretti a rinviare il concerto di stasera (lunedì 13 giugno ndr) ad Amsterdam alla Johan Cruijff Arena, dopo che Mick Jagger è risultato positivo, dopo aver manifestato i sintomi del Covid all'arrivo allo stadio», si legge nel comunicato social.

«I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti per il rinvio di stasera, ma la sicurezza del pubblico, dei colleghi musicisti e della troupe in tournée deve avere la priorità. Lo spettacolo sarà riprogrammato per una data successiva. I biglietti per lo spettacolo di stasera saranno onorati per la data riprogrammata. Restate in attesa per ulteriori dettagli», conclude il comunicato.

Adesso sale l'apprensione tra i fan del Rock italiani che potrebbero vedere rinviata anche l'unica data prevista in Italia, a Milano.

