Un dolore acuto al petto che non passa, ancora più forte in posizione sdraiata e respirando profondamente. Quando un ragazzo di 17 anni si è presentato al pronto soccorso del Memorial Medical Center in Massachusetts i medici, in un primo momento, non sapevano a che cosa pensare.

Con sorpresa, alcuni giorni dopo, i pediatri hanno trovato la causa di tanto dolore: una spilla da cucito conficcata nel cuore. L’adolescente l’aveva ingoiata senza neppure accorgersi. La storia è un «case report» pubblicato il 29 luglio su The Journal of Emergency Medicine.

Gli esami

L’elettrocardiogramma segnalava valori anomali tanto che i medici hanno pensato in un primo momento a un’infiammazione del muscolo cardiaco. I test del sangue hanno evidenziato alti livelli di proteine nel sangue che indicano possibili lesioni cardiache. Solo la Tac al torace ha mostrato qualcosa di insolito: un «oggetto estraneo metallico lineare» che sporgeva dal ventricolo destro lungo circa 3,5 centimetri.

La cattiva abitudine di tenere in bocca gli aghi

Inizialmente l’adolescente ha spiegato di non aver ingerito oggetti estranei, né di aver subito traumi al petto, ma in un secondo momento ha raccontato che, lavorando in una sartoria, mentre cuce vestiti su misura talvolta tiene in bocca spilli da cucito, abitudine assai pericolosa che hanno molti sarti. Il ragazzo ha subito un intervento a cuore aperto per rimuovere l’oggetto che effettivamente era un ago da cucito.

Il giovane ora si è ripreso e non avrebbe subito conseguenze. Si tratta di un caso rarissimo dal momento che i corpi estranei molto piccoli ingeriti spesso vengono espulsi in modo naturale. I medici ritengono che l’ago sia migrato direttamente dallo stomaco al cuore, sebbene sia possibile che l’oggetto possa aver deviato il suo percorso anche dall’esofago o dall’intestino tenute.

