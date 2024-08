IL PIÙ GRANDE PREGIO DELLO YACHT BAYESIAN SI È TRASFORMATO NEL SUO PIÙ GRANDE DIFETTO – IL PERITO NAUTICO GINO CIRIACI SPIEGA COME È AFFONDATA LA BARCA A VELA DA 56 METRI A PALERMO: “IL SUO ALBERO ERA IL PIÙ ALTO DEL MONDO MA ANCHE IL PIÙ PERICOLOSO. IL VENTO AVRÀ ESERCITATO UNA PRESSIONE DI DECINE DI TONNELLATE. LA TROMBA D'ARIA È STATA COSÌ VIOLENTA CHE LA BARCA È SBANDATA, SI È INCLINATA E HA MESSO SOTT'ACQUA IL BORDO DELLA COPERTA. A QUEL PUNTO, L'ACQUA HA COMINCIATO A ENTRARE E LA BARCA È AFFONDATA...” - COME MAI LE BARCHE VICINE NON HANNO SUBITO DANNI?

1. COME È POSSIBILE CHE UNO YACHT A VELA GRANDE COME IL BAYESIAN SIA COLATO A PICCO?

Estratto dell’articolo di Carlotta Lombardo per www.corriere.it

GINO CIRIACI

«L'albero più alto al mondo? È anche l'albero più pericoloso al mondo perché prende il vento su una grande altezza e il sartiame, cioè i cavi d'acciaio che regolano gli alberi, fanno un'enorme resistenza. Non è strano che una tromba d'aria sia riuscita ad abbattere l'albero della Bayesian. Eventi come questi sono già successi in passato».

Gino Ciriaci, architetto, consulente tecnico e perito nautico, si occupa da più di 50 anni di perizie nautiche e controllo sulle costruzioni. […]

Come è possibile che uno yacht a vela di grandi dimensioni come il Bayesian sia colato a picco?

L AFFONDAMENTO DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO

«Questa imbarcazione, che per la sua lunghezza è classificata "nave da diporto", ha un albero in alluminio molto alto (75 metri, ndr), come la maggior parte delle barche di grandi dimensioni.

Al variare delle condizioni meteo la pressione delle sartie cambia in proporzione alla violenza dell'evento e il fatto che l'albero fosse in acciaio non avrebbe cambiato nulla. Il vento? Con un albero così alto avrà esercitato una pressione di decine di tonnellate. È triste dirlo ma, anche se parliamo di un evento straordinario, con quelle condizioni meteo e quelle caratteristiche tecniche è normale che la barca potesse affondare».

Fino a rompere l'albero?

ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo

«Può accadere che ceda in particolari condizioni estreme […]. Una volta caduto, la barca beccheggia e rolla in modo molto più vigoroso: senza l’albero e le vele che smorzano questi movimenti lo scafo tende a reagire più liberamente alle sollecitazioni di vento e frangenti. In questo caso la tromba d'aria è stata così violenta che la barca è sbandata, si è inclinata e ha messo sott'acqua il bordo della coperta. A quel punto, l'acqua ha cominciato a entrare e la barca è affondata».

mike lynch 2

Il Bayesan però era ancora in rada e il porto era vicino. Forse si sarebbe potuto agire tempestivamente per evitare il naufragio.

«La tromba d'aria è arrivata prima delle cinque della mattina e, probabilmente, era ancora buio. Tra l'altro, in tutto il mondo non c'è l'obbligo di legge di mettere una persona di vedetta, obbligatoria invece quando la barca è in navigazione. Di notte, a barca ancorata, è normale che tutti vadano a dormire. La tromba d'aria non poteva essere avvistata. […]».

ultima immagine dello yacht bayesian prima del naufragio a palermo

Quindi la vela era abbassata.

«Di sicuro, ma la pressione dell'aria avviene sugli alberi e sul sartiame. Un cavo d'acciaio e un albero che magari ha un diametro di 20 centimetri offrono al vento una resistenza enorme. Figuriamoci su un albero di quell'altezza». […]

2. IL SUPER YACHT AFFONDATO PER UNA TROMBA D’ARIA UN MORTO E SEI DISPERSI

Estratto dell’articolo di Tullio Fililppone, Francesco Patanè e Giusi Spica per “la Repubblica”

«Non abbiamo visto arrivare il tornado». È l’unica frase che riesce a dire James Catfield, il comandante del Bayesian, la barca a vela affondata di fronte alla costa di Porticello, a Palermo, per una tromba d’acqua. […]

Il veliero è stato colpito in pieno da una tromba d’acqua arrivata dalla terraferma. Una tempesta velocissima con venti terrificanti che ha sorpreso in piena notte i 22 del Bayesian. Una burrasca talmente violenta da impennare in verticale lo scafo.

[…] La procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta. Per tutta la giornata i superstiti sono stati sentiti dagli inquirenti, soprattutto sulle procedure messe in atto prima e durante la tempesta. Bisognerà capire come sia stato possibile che un’imbarcazione moderna, lussuosa, ristrutturata nel 2020, sia potuta colare a picco in pochi istanti mentre altre imbarcazioni anche vicine non hanno subito danni, a cominciare dal veliero battente bandiera olandese che ha soccorso i 15 sopravvissuti e rimasto miracolosamente intatto.

YACHT BAYESIAN

L’inferno inizia pochi minuti dopo le ore 4, quando la tromba d’acqua colpisce lo scafo. «Il vento era forte, fortissimo. All’improvviso ho visto l’albero maestro del veliero spezzarsi e cadere in mare. È successo tutto in pochissimi istanti», racconta Karsten Börner, il comandante tedesco della Sir Robert Baden Powell.

«Era in corso una tempesta — dice ancora visibilmente scosso — volevamo spostarci da lì ma non abbiamo avuto il tempo». Il comandante, sceso sul tender della sua imbarcazione, è andato incontro ai naufraghi riuscendo a salvarne 15. «Ma quando siamo tornati — dice — non c’era più nessuno in acqua».

[…] Il Bayesian è colato a picco poco dopo e si trova ora sul fondo del mare coi suoi serbatoi contenenti oltre 18 mila litri tra combustibile e olii. Secondo alcune testimonianze il vento avrebbe rotto l’albero dello yacht (75 metri in alluminio, il secondo più alto del mondo) e questo avrebbe fatto inclinare l’imbarcazione facendola riempire rapidamente d’acqua. «Abbiamo sentito un rumore come di vetri rotti» racconta una superstite ad una psicologa volontaria di un’associazione attivata dalla Protezione civile.

ricerche dello yacht bayesian affondato a palermo

Probabile che l’acqua sia entrata da oblò o vetri mandati in frantumi dalla tempesta. Una concatenazione di eventi che ha portato all’affondamento. […] «Stavamo pianificando di andare al porto dell’Arenella a Palermo ma siamo stati investiti da una tempesta. Abbiamo provato a tenere la posizione con i motori accesi — racconta Karsten Börner — poi ci siamo resi conto che la barca accanto alla nostra non c’era più.

Abbiamo visto un razzo rosso di segnalazione provenire dalla zona della barca, così io e il mio primo ufficiale siamo saliti sul tender e siamo andati a prestare soccorso: abbiamo recuperato i naufraghi, compresa una bambina. Dopo l’allarme sono arrivate anche le unità della Guardia costiera». […]

