Una coppia della Florida, unita dall’interesse verso il sesso a tre, ha rivelato di aver trombato con più di 100 donne nel corso della loro relazione. Elan e la sua ragazza bisessuale, Kat, hanno rivelato i dettagli del loro rapporto durante il programma “Extreme Love”.

«Da quando siamo insieme, siamo stati con oltre un centinaio di partner - si è vantata Kat in una clip di anteprima dell'episodio - Il nostro tasso di successo è estremamente elevato».

In precedenza Elan aveva un matrimonio monogamo, ma dopo il divorzio è stato contento di iniziare questa nuova relazione. «Ho un metodo comprovato per incontrare nuove donne – ha spiegato - Ho sviluppato questo sistema nel corso di molti anni di prove sul campo, usando le mie tecniche e poi tornando a casa e analizzando se avevo fatto bene».

Elan vede Kat come la sua "partner in crime" e crede anche che insieme siano una coppia perfetta. «È divertente, molto intelligente e penso che siamo estremamente compatibili» ha affermato Elan, raccontando di averla incontrata online due anni fa.

«Come donna bisessuale, è sicuramente importante per me stare con un partner che è aperto a lasciarmi esplorare il mio interesse per le donne» ha detto Kat. E visto che il sogno di Elan è sempre stato fare sesso con due donne non possono non sentirsi soddisfatti.

«Quando abbiamo iniziato a uscire insieme, eravamo come impazziti – ha detto Elan – Avevamo quattro o cinque ragazze diverse ogni notte. Adesso facciamo sesso a tre circa due o tre volte alla settimana».

