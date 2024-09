15 set 2024 19:40

E POI DICI CHE "MAD VLAD" NON TIFA PER TRUMP - IL PIANO PER LA “PACE” IN UCRAINA PROPOSTO DA J.D. VANCE, IN CASO DI VITTORIA DI TRUMP ALLE ELEZIONI, È MUSICA PER LE ORECCHIE DI PUTIN: I RUSSI SI TERREBBERO I TERRITORI CHE HANNO CONQUISTATO E L’UCRAINA DIVENTEREBBE UNO STATO INDIPENDENTE MA NEUTRALE (SENZA LA POSSIBILITA' DI ENTRARE NELLA NATO) - LE PAROLE DEL CANDIDATO REPUBBLICANO ALLA VICEPRESIDENZA SEMBRANO RISPECCHIARE QUELLO CHE TRUMP HA IN MENTE, MA NON È DETTO CHE IL TYCOON LO FACCIA DAVVERO...