POI DICONO CHE A ROMA NON SI FA MAI NULLA – CON IL RITIRO DI MOSCA, CRESCONO LE QUOTAZIONI DELLA CANDIDATURA DELLA CAPITALE PER L’EXPO 2030 - RESTANO IN GARA CON ROMA, RIYADH (ARABIA SAUDITA), BUSAN (COREA DEL SUD) E ODESSA (UCRAINA) MA LE REGOLE NON SCRITTE DI ROTAZIONE TRA LE VARIE AREE GEOGRAFICHE POTREBBERO SVANTAGGIARE SIA LA CANDIDATA SAUDITA CHE LA CITTÀ COREANA - A MAGGIO 2023 INTANTO ARRIVA SPRINGSTEEN: SUONERÀ CON LA E STREET BAND AL CIRCO MASSIMO…

Fabio Rossi per il Messaggero

La Russia ritira ufficialmente la candidatura di Mosca per l'Expo del 2030. A più di un anno dalla scelta ufficiale della sede - i 170 membri del Bureau International des Expositions (Bie) si esprimeranno a novembre del 2023 - il lotto delle contendenti si riduce a quattro città, tra cui c'è anche Roma.

La decisione, secondo il ministero degli Esteri del governo di Vladimir Putin, sarebbe dovuta alla «campagna antirussa dell'Occidente», per effetto della quale non si potrebbe contare su una «valutazione equa e imparziale». E ciò, sempre secondo l'esecutivo moscovita, «indipendentemente dagli indiscutibili vantaggi che potrebbe avere» la candidatura moscovita. Quindi, prosegue il ministero, «la Federazione russa ha deciso volontariamente di ritirare la candidatura di Mosca per Expo 2030», con una scelta che è già stata già notificato al Bie.

«Vogliamo credere - conclude la nota - che nel prevedibile futuro che il movimento espositivo mondiale tornerà alle sue radici storiche e riprenderà le attività non politiche».

La scelta di Mosca come sede dell'Esposizione universale del 2030, peraltro, era ormai ritenuta praticamente impossibile, vista l'invasione dell'Ucraina e le conseguenti sanzioni internazionali alle quali la Russia è sottoposta. Restano in gara - oltre a Roma - Riyadh (Arabia Saudita), Busan (Corea del sud) e Odessa (Ucraina), con le quotazioni della Città eterna che sembrano in costante ascesa.

Ieri è stato firmato in Campidoglio, alla presenza di un notaio, il protocollo che istituisce formalmente il Comitato promotore per la candidatura della capitale italiana, con il relativo Statuto. La campagna per portare a Roma il primo grande evento del prossimo decennio è stata lanciata ufficialmente lo scorso settembre dal premier Mario Draghi e presentata il 3 marzo al Padiglione Italia dell'Expo di Dubai. Sei giorni fa, poi, l'assemblea capitolina ha approvato la delibera per la costituzione del Comitato.

Con Mosca fuori gioco anche formalmente, ora Roma deve contendere la nomination con le altre tre. Ma i principi non scritti di rotazione tra le varie aree geografiche potrebbero svantaggiare sia la candidata saudita - visto l'appuntamento appena concluso negli Emirati Arabi Uniti - sia la città coreana: l'Expo del 2025 sarà ospitato da Osaka, nel vicino Giappone.

Discorso diverso per Odessa: attualmente coinvolta nella guerra, la città portuale ucraina affacciata sul Mar Nero si trova in una situazione di evidente incertezza per il suo futuro. Ma proprio per questo potrebbe essere presa in considerazione come segnale forte per la ripresa post-bellica. Odessa era scesa in campo proprio perché il governo ucraino voleva dimostrare di essere già oggi un'alternativa in campo energetico e commerciale alla Russia putiniana.

SPRINGSTEEN NELLA CAPITALE: SUONERÀ AL CIRCO MASSIMO

Da il Messaggero

Bruce Springsteen e la sua fedelissima The E Street Band nel 2023 arriveranno anche in Italia per tre attesissimi concerti: il 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, il 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al Prato della Gerascia, all'interno dell'Autodromo Nazionale di Monza.

Il Boss ieri ha postato anche un messaggio sui suoi profili social: «Dopo sei anni sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l'ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno e anche dopo!».

Le tappe confermate del nuovo tour europeo saranno a Barcellona, Dublino, Parigi, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zurigo, Düsseldorf, Gothenburg, Oslo, Copenhagen, Amburgo, Vienna, Monaco e Monza.

Ulteriori città nel Regno Unito e in Belgio saranno annunciate in un secondo momento. Le date del tour del 2023 saranno le prime dal vivo per Springsteen and The E Street Band dalla conclusione dei quattordici mesi del The River Tour, nominato da Billboard e Pollstar come il migliore del 2016 e terminato in Australia a febbraio 2017.

Per agevolare e premiare chi ha richiesto un voucher per uno spettacolo Barley Arts che ha subito variazioni a causa del Covid-19 e non l'ha ancora utilizzato per intero, sarà aperta una speciale prevendita per i biglietti nominali dei tre concerti italiani di Springsteen sui circuiti ufficiali autorizzati Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster, fino ad esaurimento posti dedicati a questa pre-sale. La vendita in anteprima sarà attiva dalle 10 alle 23.59 del 25 maggio per le tappe di Ferrara e Roma e dalle 10 alle 23.59 del 30 maggio per quella di Monza.

