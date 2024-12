POLITICA ETILICA – UN SENATORE AMERICANO È STATO ARRESTATO IN TENNESSEE PER GUIDA IN STATO D’EBBREZZA E OMISSIONE DI SOCCORSO. KEN YAGER, 77 ANNI, È STATO FERMATO IN UN PARCHEGGIO, DOVE ERA INCIAMPATO E CADUTO - IL SUO ALITO PUZZAVA DI ALCOL, E MENTRE VENIVA SOTTOPOSTO ALL’ETILOMETRO SI È FATTO LA PIPÌ NEI PANTALONI – VIDEO: IL POLITICO PROVA INUTILMENTE A CAMMINARE DRITTO, MA SBARELLA

Il senatore repubblicano del Tennessee, Kenneth Yager, è stato arrestato martedì in Georgia con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e mancato rispetto di uno stop, come confermato dalle autorità.

Yager, che ricopre la carica di presidente del Tennessee Senate Republican Caucus, è stato registrato nel Glynn County Detention Center martedì dopo essere stato arrestato dalla Georgia State Patrol di Jekyll Island.

[…] "Ieri sera è accaduto uno sfortunato incidente", ha dichiarato Yager in un comunicato relativo al suo arresto mentre era in vacanza in Georgia. "Su consiglio del mio avvocato, non posso parlare dei dettagli in questo momento. Sono e continuerò a collaborare pienamente con le autorità per portare questo incidente a una conclusione appropriata".

Secondo le indagini preliminari della Georgia State Patrol, una Ford Edge con targa del Tennessee è stata presumibilmente coinvolta in un'omissione di soccorso a Jekyll Island alle 17:01 di martedì.

Gli agenti hanno individuato la Ford Edge nel parcheggio del Jekyll Market, un negozio di alimentari di Jekyll Island, una località balneare e una popolare destinazione turistica. Secondo la polizia, i servizi medici di emergenza erano già sul posto per valutare Yager, che era inciampato e caduto.

Gli agenti hanno identificato Yager come il conducente della Ford Edge e hanno notato "un netto odore di alcol nell'alito", si legge nei dettagli preliminari. Yager ha dichiarato di aver bevuto "un paio di bicchieri di vino in precedenza" e ha acconsentito a eseguire il Field Sobriety Test e a sottoporsi all'etilometro.

Ha detto agli agenti di essere stato coinvolto in un incidente in precedenza, ma "ha dichiarato di pensare che tutti stessero bene, di aver parlato con l'altro conducente e di aver deciso di andarsene non sapendo che la polizia era in arrivo", secondo il rapporto dell'incidente della Georgia State Patrol.

Yager ha rifiutato l'esame del sangue dopo essere stato arrestato.

Yager, 77 anni, ha pagato una cauzione di 2.117,70 dollari ed è stato rilasciato mercoledì, secondo il Centro di detenzione della contea di Glynn.

[….] Yager rappresenta le contee di Campbell, Clay, Fentress, Macon, Morgan, Overton, Pickett, Roane e Scott ed è in carica al Senato del Tennessee dal 2006. Secondo il suo sito web, è stato eletto per la prima volta presidente del Caucus Repubblicano del Senato nel 2018. Il suo attuale mandato scade nel novembre 2028.

