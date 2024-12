LA POLIZIA DI NEW YORK HA RECUPERATO MATERIALE DEL DNA CHE POTREBBE APPARTENERE AL KILLER DI BRIAN THOMPSON, IL CEO DI “UNITED HEALTHCARE” FREDDATO A COLPI DI PISTOLA FUORI DALL'HILTON HOTE DI MANHATTHAN – I DETECTIVE HANNO ANCHE SCOPERTO CHE L’ASSASSINO SAREBBE ARRIVATO IN CITTÀ SU UN PULLMAN PARTITO DA ATLANTA, MA NON È ANCORA CHIARO SE… - VIDEO

IL KILLER DI BRIAN THOMPSON

(ANSA) - I detective della polizia di New York hanno recuperato materiale del Dna che potrebbe appartenere al killer del ceo di United Healthcare Brian Thomson. Il materiale è stato inviato ai lavoratori dell'Office of the Chief Medical Examiner per ulteriori test. Si è appreso intanto che il sospetto è arrivato in città su un pullman partito da Atlanta ma non è ancora chiaro se sia salito a bordo in una stazione intermedia.

