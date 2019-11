11 nov 2019 16:49

POLVERE SIAMO E POLVERE RITORNEREMO (SNIFFARE FINO ALLA TOMBA) – IN GRAN BRETAGNA NELL’ULTIMO ANNO DIECI OVER 90 SONO STATI RICOVERATI PER AVER SNIFFATO COCA: UN NUMERO STABILE RISPETTO ALL’ANNO SCORSO, MA IN NETTO AUMENTO RISPETTO A UN DECENNIO FA – UN FENOMENO CHE RIGUARDA ANCHE I NONNETTI PIÙ GIOVANI GRAZIE A UNA MAGGIORE LONGEVITA' E AL CALO DEI PREZZI...