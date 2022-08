POMPA FUNEBRE - A ROMA UN 38ENNE CINESE È MORTO DOPO UNA NOTTE DI SESSO E ALCOL CON TRE PROSTITUTE IN ZONA PALMIRO TOGLIATTI: L’UOMO È STATO TROVATO MORTO NELLA SUA AUTO CON LA TESTA RIVERSA FUORI DAL FINESTRINO E IL BRACCIO PENZOLONI LUNGO LA PORTIERA. SUL CORPO NON C’ERANO SEGNI DI VIOLENZA: SAREBBE MORTO SUL COLPO A CAUSA DI…

Andrea Ossino per www.repubblica.it

prostitute clienti

Una serata all’insegna di sesso e alcol, poi il malore. Sembrano non esserci molti dubbi sugli ultimi istanti di vita del trentottenne cinese ritrovato nella sua auto poco dopo la mezzanotte di ieri. Una notte brava trascorsa in compagnia di tre prostitute è terminata ai margini di via Palmiro Togliatti, in piazza dei Bossi.

prostitute clienti

A richiamare l’attenzione di una pattuglia del commissariato di Porta Maggiore è stata una donna romena, che ha iniziato a urlare in una piazza deserta. A pochi metri dalla donna infatti, in una macchina parcheggiata c’era un uomo privo di sensi, con la testa riversa fuori dal finestrino e il braccio a penzoloni lungo la portiera. Inutili i tentativi di rianimarlo. La vittima, trentottenne di origini cinesi ma residente in Italia, sarebbe morta sul colpo.

prostituzione 2

Le indagini della procura di Roma sembrano dirigersi in un’unica direzione: il ragazzo è probabilmente morto a causa di un malore. Una bottiglia di alcolici ritrovata in macchina e la testimonianza di un passante che avrebbe visto tre donne in abiti succinti uscire dall’auto fotografano gli ultimi istanti di vita della vittima. Del resto il medico legale accorso sul posto non ha trovato segni di violenza sul corpo del trentottenne, che è comunque stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia

prostituzione 1 prostituzione 4

prostitute a roma prostitute in strada prostituta giovane prostituta prostituzione 4