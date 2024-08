PORCA DACCA – IL BANGLADESH È ANCORA NEL CAOS: MIGLIAIA DI PERSONE SONO SCESE IN PIAZZA NELLA CAPITALE, DACCA, E HANNO ASSALTATO IL PALAZZO DELLA PREMIER, SHEIKH HASINA, CHE È STATA TRASFERITA IN UN " LUOGO SICURO" E POI SI È DIMESSA. IL CAPO DELL'ESERCITO, WAKER UZ ZAMAN, FORMERÀ UN GOVERNO AD INTERIM – NELLE PROTESTE CONTRO IL GOVERNO SONO MORTE ALMENO 300 PERSONE: LE MANIFESTAZIONI VANNO AVANTI GIÀ DA QUALCHE SETTIMANA, CONTRO LA DRAMMATICA CRISI ECONOMICA E ANCHE CONTRO UN’ASSURDA LEGGE CHE PRIVILEGIA I PARENTI DEI PARTIGIANI DELLA GUERRA DEL 1971 NELLE ASSUNZIONI PUBBLICHE - VIDEO

SHEIKH HASINA - PREMIER BANGLADESH

ALMENO 300 MORTI IN PROTESTE ANTI-GOVERNO IN BANGLADESH

(ANSA-AFP) - E' di almeno 300 vittime il bilancio complessivo delle proteste in Bangladesh, dopo la morte di 94 persone nella giornata di ieri, la più letale in settimane di manifestazioni antigovernative: è quanto emerge da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp basato sui rapporti della polizia, dei funzionari e dei medici degli ospedali.

I nuovi scontri tra gli oppositori della premier Hasina, la polizia e i sostenitori del partito al governo hanno provocato ieri almeno 94 morti in tutto il Paese. Si tratta del bilancio più pesante in un solo giorno dall'inizio delle manifestazioni antigovernative, un mese fa, nel Paese musulmano di 170 milioni di abitanti dove gli studenti protestano, in un contesto di forte disoccupazione tra i laureati, contro i favori di cui godono le persone vicine al potere per diventare dipendenti pubblici.

PROTESTE IN BANGLADESH

Tra le vittime figurano almeno 14 agenti, secondo il portavoce della polizia Kamrul Ahsan. I manifestanti anti-governativi e i sostenitori della premier si sono scontrati usando bastoni e coltelli, mentre la polizia ha sparato con proiettili veri. Secondo le forze dell'ordine, una stazione di polizia a Enayetpour (nel nord-est) è stata presa d'assalto e 11 agenti sono stati uccisi. Anche oggi centinaia di migliaia di manifestanti antigovernativi sono scesi per le strade della capitale, sfidando il coprifuoco e le forze di sicurezza.

CAPO ESERCITO BANGLADESH, 'FORMERÒ UN GOVERNO AD INTERIM

(ANSA-AFP) - Il capo dell'esercito del Bangladesh, generale Waker-Uz-Zaman, ha annunciato, in un discorso alla nazione diffuso dalla tv di Stato che formerà un governo ad interim a seguito delle dimissioni della premier Sheikh Hasina, che ha intanto lasciato la capitale Dacca poco prima che i manifestanti prendessero d'assalto la sua residenza ufficiale. Secondo fonti vicine alla leader, Hasina sarebbe partita senza avere "il tempo di prepararsi", prima in un corteo di auto, poi è stata "evacuata in elicottero"

PREMIER BANGLADESH LASCIA RESIDENZA PER UN 'LUOGO SICURO'

scontri e proteste in bangladesh 9

(ANSA-AFP) - La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, ha lasciato la sua residenza a Dacca per un "luogo sicuro" . Lo rende noto una fonte vicina alla leader.

MANIFESTANTI IN BANGLADESH ASSALTANO PALAZZO DELLA PREMIER

(ANSA-AFP) - Migliaia di manifestanti del Bangladesh hanno preso d'assalto il palazzo della premier nella capitale Dacca pochi minuti dopo che Sheikh Hasina aveva lasciato la residenza insieme alla sorella "per un luogo sicuro". Il canale 24 del Bangladesh ha trasmesso le immagini della folla che entrava di corsa nella residenza ufficiale, salutando la telecamera mentre festeggiava.

ESERCITO IN PIAZZA A DACCA, IN BANGLADESH

LA PREMIER DEL BANGLADESH SHEIKH HASINA SI È DIMESSA

(ANSA-AFP) - La premier del Bangladesh Sheikh Hasina si è dimessa sulla scia delle proteste. Lo ha annunciato il capo delle forze armate.

