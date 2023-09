29 set 2023 15:08

UN PORCO FUORI DAL COMUNE? NO, DENTRO IL COMUNE! - UN DIPENDENTE DEL MUNICIPIO DI VIGEVANO HA PIAZZATO UNA TELECAMERINA NASCOSTA NEL BAGNO DELLE DONNE PER RUBARE LE IMMAGINI DELLE SIGNORE SENZA MUTANDINE - IL VOYEUR È STATO BECCATO E... NON È STATO LICENZIATO MA IL SUO STIPENDIO È STATO SOSPESO PER SEI MESI - UNA COLLEGA DELL'UOMO SI È ACCORTA DELLA MICROCAMERA E HA DENUNCIATO IL TUTTO ALLA POLIZIA...