Una pornostar rischia più di 15 anni di prigione dopo essere stata arrestata a Las Vegas per aver pugnalato il suo ragazzo, Jesse James, con un coltello da burro in una gamba dopo averlo sorpreso a dormire con un'altra donna.

Bridget the Midget, che è affetta da nanismo e il cui vero nome è Cheryl Murphy, è stata presa in custodia in Nevada il mese scorso dopo che una vicina ha riferito di aver sentito delle urla provenire dalla casa e aver visto la donna che fracassava una finestra con una griglia da barbecue.

Murphy, 39enne alta un metro e quattordici centimetri, è stata accusata di aver fatto irruzione nell'appartamento e aver accoltellato il compagno in un raptus di gelosia. In un video nelle mani di TMZ, la star del cinema per adulti viene sentita urlare dall'esterno dell'edificio dopo che un'altra donna l'ha presa in braccio e l'ha buttata fuori: «Non ho niente da perdere Jesse. Mi hai preso tutto!». Poco dopo, sempre nel video girato lo scorso 18 settembre, si vede l’altra donna parlare con la polizia e riferirsi all’uomo come “il mio ragazzo”.

«È colpa mia. Dovrei andare in prigione» ha detto Murphy mentre veniva arrestata. La polizia ha riferito che quando le è stato chiesto se abitava in quella casa lei ha risposto di sì, ma l’altra donna ha urlato: «Non è vero. Ha cercato di pugnalare a morte il mio ragazzo. Ha cercato di colpire anche me, ma non ci è riuscita».

Jesse James è stato portato in ospedale e da allora è stato dimesso. Ai poliziotti ha raccontato di essere uscita con un’altra donna e di averla portata a casa a dormire. Si è svegliato quando ha sentito Murphy entrare in casa. Ha tentato di scappare, ma era ormai troppo tardi.

